Происшествия
Times: полиция Британии нашла «российский след» в гибели ряда людей
Times: полиция Британии нашла «российский след» в гибели ряда людейГазета.Ru17:57
Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает "российский след" в гибели ряда людей. Об этом сообщает The Sunday Times. По данным издания, британские полицейские намерены переквалифицировать их смерти как "подозрительные" из-за этой информации.
Газета.Ru17:57
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