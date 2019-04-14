Общество
Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в БританииРИА Новости вчера в 23:56
Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.
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Sunday Times: Солсбери - лучшее место для проживания в Великобритании в 2019 году
Вести.Ruвчера в 22:29
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В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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