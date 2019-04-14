Общество

Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в БританииРИА Новости вчера в 23:56

Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.
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Sunday Times: Солсбери возглавил рейтинге самых привлекательных для жизни городов Британии

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Times назвала Солсбери лучшим городом Британии

RT на русскомвчера в 23:02

Sunday Times: Солсбери - лучшее место для проживания в Великобритании в 2019 году

Вести.Ruвчера в 22:29

Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Британии

РИА Новостивчера в 23:56

Солсбери назван лучшим местом для проживания в Англии

News.ruвчера в 21:36

The Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Англии в 2019 году

ТАССвчера в 21:20
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В воскресенье, 14 апреля, стартует последний сезон одного из самых известных сериалов мира «Игра престолов», сообщает РИА VladNews.
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Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
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Автобус с 22 российскими моряками съехал в кювет с дороги. Предположительной причиной ДТП мог стать порывистый ветер.
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Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что провести демократические выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в данный момент невозможно.
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Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
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Происшествия

В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
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Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
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В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг

Обновлено вчера в 12:00
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Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

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Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Общество

Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
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Комментаторы «Матч ТВ» выдали аниматора за настоящего робота

Комментаторы "Матч ТВ" Роман Гутцайт и Роман Нагучев приняли одетого в костюм аниматора за настоящего робота.
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Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

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Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройден

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Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье

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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

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Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прокомментировал арест сына, обратив внимание на внешний вид арестованного.
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В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

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