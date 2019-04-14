Общество

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в ВеликобританииРБК вчера в 22:26

The Sunday Times подготовила рейтинг лучших мест для проживания в Великобритании в 2019 году. По оценке газеты, самым привлекательным для жизни стал Солсбери.
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Солсбери назван лучшим местом для проживания в Англии

News.ruвчера в 21:36

Sunday Times: Солсбери - лучшее место для проживания в Великобритании в 2019 году

Вести.Ruвчера в 22:29

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

РБКвчера в 22:26

«Санди таймс» назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Англии

Эхо Москвывчера в 22:07

Times назвала Солсбери лучшим городом Британии

RT на русскомвчера в 23:02

Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Англии

РЕН ТВвчера в 21:28

The Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Англии в 2019 году

ТАССвчера в 21:20
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цурекберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено вчера в 11:10
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов

По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа

Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено вчера в 18:24
Единоборства

Имадаев потерпел первое поражение в дебютном бою в UFC

Зелим Имадаев провел свой дебютный бой в UFC. Российский боец ММА проиграл американцу Максу Гриффину на турнире UFC 236 в Атланте.
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено вчера в 07:06
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Футбол

«Марсель» обыграл «Ним» в матче Лиги 1

«Марсель», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, «Ним» (43) — 10-е.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено вчера в 13:12
Единоборства

Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу

Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия

Хакеры взломали базу данных сотрудников ФБР

Недавно хакеры из Anonymous обратились к властям Великобритании с требованием освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, угрожая рассекречиванием личной информации сотрудников ФБР и американских полицейских.
Обновлено вчера в 04:56
Армия и оружие

Боевые расчеты С-400 прошли проверку в Подмосковье

Боевые расчеты ПВО прошли проверку с использованием зенитно-ракетных комплексов С-400 и «Панцирь-С» в Московской области.
Обновлено вчера в 20:55
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие

Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие

ДНР обвинила ВСУ в прицельном огне по населенным пунктам

Безсонов утверждает, что украинские снайперы все чаще стали вести прицельный огонь по населенным пунктам самопровозглашенной республики под прикрытием залпов из минометов и гранатометов.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено вчера в 13:59
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Армия и оружие

С-400 захватили контроль над небом в мире

Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

За спасение утопающего в Китае наградили туриста из России

Обновлено вчера в 17:35
Общество

Историки врут

Попробую изложить свое видение проблемы падения доверия среди населения к историкам, истории и независимым исследователям, каким образом можно было бы исправить сложившееся положение.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей

Обновлено 12 апреля в 03:50
Авто

Первая LADA Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям новой версии седана LADA Vesta с вариатором. Одну из тестовых машин заметили на дорогах Тольятти.
Обновлено 12 апреля в 17:27
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Хоккей

«Бостон» обыграл «Торонто» во втором матче серии

"Бостон" обыграл "Торонто" во второй встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Техасе в результате урагана погибли двое детей

Двое детей погибли, еще около десяти человек пострадали в результате урагана в Техасе, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 22:54
Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени

Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 15:38
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