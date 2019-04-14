Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в ВеликобританииРБК вчера в 22:26

The Sunday Times подготовила рейтинг лучших мест для проживания в Великобритании в 2019 году. По оценке газеты, самым привлекательным для жизни стал Солсбери.

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

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