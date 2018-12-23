Политика

Times узнала о планах главы минобороны Британии сместить Мэй
Известия
вчера в 21:09

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй. По данным газеты The Times, обвинения основаны на беседе Уильямсона и двух его друзей, которую подслушал один из посетителей ресторана в отеле Beaumont.
Известиявчера в 21:09

Подробнее о событии

Министр обороны Великобритании, по некоторым данным, готовил заговор и собирался сместить со своего поста Терезу Мэй

Эхо Москвы02:04

Times: министр обороны Британии хочет сместить Мэй

Газета.Ruвчера в 22:06

Журналисты The Times узнали о заговоре против Терезы Мэй

РЕН ТВвчера в 21:45

Times узнала о планах главы минобороны Британии сместить Мэй

Известиявчера в 21:09

Министр обороны Британии готовил заговор против Мэй

News.ruвчера в 20:56

Times узнала о намерении главы Минобороны Британии сместить Терезу Мэй

РБКвчера в 19:02

The Times узнала о плане главы Минобороны Великобритании сместить Терезу Мэй

Дождьвчера в 20:35
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Политика

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Украиной, по нарушению прав человека в Крыму.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Политика

Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал двигатель РД-180 производства российского НПО "Энергомаш", использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5, великолепным с точки зрения конструкции.
Обновлено в 03:24
Политика

Макрон призвал к порядку и согласию во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить порядок и согласие в стране на фоне очередного протеста "желтых жилетов", который прошел в субботу уже в шестой раз подряд.
Обновлено в 05:49
Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47
Политика

Путин поздравил с 85-летием японского императора Акихито

Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем рождения японского императора Акихито, которому исполнилось 85 лет.
Обновлено в 05:39
Политика

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.
Обновлено в 01:48
Политика

В Сенате США не смогли принять временный бюджет

Лидер большинства в сенате США Митч Макконнел после заседания по временному бюджету заявил, что сенаторы вновь соберутся 27 декабря, чтобы решить вопрос частичной приостановки работы правительства.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 03:25
Политика

В УПЦ опасаются провокаций в отношении прихожан

В Канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили о подготовке украинскими властями и радикалами провокаций против ее священников и мирян в Винницкой области.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Трамп рассказал о своем отношении к экс-главе Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще несколько лет назад, вопреки возражениям своего окружения, принял решение оставить Джеймса Мэттиса главой американского военного ведомства.
Обновлено в 03:29
Политика

Парламент Кубы одобрил проект Конституции

Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой Конституции страны, который 24 февраля будет вынесен на всенародный референдум.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона

Обновлено вчера в 17:47
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Саджид Джавид
Британский политик
Британский политик, министр внутренних дел Великобритании. В 2014-2016 годах входил в первый и второй кабинеты Кэмерона, в 2016-2018 годах занимал должность министра по делам общин и местного самоуправления в первом и втором кабинетах Терезы Мэй.
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