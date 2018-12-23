Политика

Times: министр обороны Британии хочет сместить Мэй
Газета.Ru
вчера в 22:06

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй.
Газета.Ruвчера в 22:06

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Министр обороны Великобритании, по некоторым данным, готовил заговор и собирался сместить со своего поста Терезу Мэй

Эхо Москвы02:04

Times: министр обороны Британии хочет сместить Мэй

Газета.Ruвчера в 22:06

Журналисты The Times узнали о заговоре против Терезы Мэй

РЕН ТВвчера в 21:45

Times узнала о планах главы минобороны Британии сместить Мэй

Известиявчера в 21:09

Министр обороны Британии готовил заговор против Мэй

News.ruвчера в 20:56

Times узнала о намерении главы Минобороны Британии сместить Терезу Мэй

РБКвчера в 19:02

The Times узнала о плане главы Минобороны Великобритании сместить Терезу Мэй

Дождьвчера в 20:35
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 04:24, Ашберн
Политика

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Саджид Джавид
Британский политик
Британский политик, министр внутренних дел Великобритании. В 2014-2016 годах входил в первый и второй кабинеты Кэмерона, в 2016-2018 годах занимал должность министра по делам общин и местного самоуправления в первом и втором кабинетах Терезы Мэй.
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