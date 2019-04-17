Политика
Time вновь не включил Путина в список самых влиятельных людей мираRambler News Service 10:08
Журнал Time второй год подряд не включает президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
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Происшествия
Из студии «Время покажет» выгнали эксперта Сытина
Политолог Александр Сытин назвал трагедию, когда в 2014 году при поджоге Дома профсоюзов в Одессе погибли 48 человек, «ликвидацией малоценного человеческого материала».
Обновлено вчера в 19:53
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено в 21:35
Политика
Путин сменил руководителя Управления по приграничному сотрудничеству
Пресс-служба Кремля в среду, 17 апреля, уведомила о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил начальником Управления по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова.
Обновлено в 10:46
Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат
Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено в 19:35
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Политика
Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию
Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено в 21:14
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено в 19:26
Политика
В Думе о лучшем: правительство сконцентрируется на нацпроектах
Основным инструментом и чертежом будущей России премьер назвал нацпроекты, а одним из самых ярких событий 2018 года, по его словам, стало открытие Крымского моста, который связывает Россию сегодняшнюю с государством будущего.
Обновлено в 17:01
Здоровье
В Хабаровском крае продолжат поддержку сельских врачей
Профильная программа "Кадры здравоохранения" будет продлена в Хабаровском крае.
Обновлено в 21:29
Общество
Инсайдер объяснил высокие доходы несовершеннолетнего сына мэра Серова
Инсайдер разъяснил РИА ФАН, каким образом сын мэра Серова (Свердловская область) Василия Сизикова заработал за прошлый год более 400 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Иностранцы смогут стать ликвидаторами на АЭС «Фукусима-1»
Обновлено в 21:51
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Авто
Genesis представил новый компактный электромобиль Mint
Премиальный автомобильный бренд Genesis представил в Нью-Йорке концепт нового хэтчбека Mint на электротяге.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Bloomberg: США и Польша могут заключить сделку по военной базе к осени
Польша и США близки к заключению сделки по строительству военной базы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:31
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
Студия 20th Century Fox представила финальный трейлер картины «Люди Икс: Темный Феникс».
Обновлено в 19:32
Кино
Фильм «Миллиард» выходит в прокат 18 апреля
Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло, но для этого ему придется выполнить ещё более сложную задачу - вернуть доверие выросших без отца детей.
Обновлено в 08:53
Космос
Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»
Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:55
Футбол
Гулиев извинился перед избитым американцем
Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер хотела покончить с собой
Звезда призналась, что несколько лет назад была на грани самоубийства, и теперь хочет сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено в 10:31
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Технологии
Источник уточнил дату запуска спутника «Ямал-601» с Байконура
Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур в интересах компании "Газпром космические системы" (ГКС) состоится 29 мая, а не 31 мая, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:33
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Происшествия
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено в 07:22