Time вновь не включил Путина в список самых влиятельных людей мираRambler News Service 10:08

Журнал Time второй год подряд не включает президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.

Time вновь не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

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Армия и оружие NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.

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Экономика Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.

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Происшествия Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.

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Общество Инсайдер объяснил высокие доходы несовершеннолетнего сына мэра Серова Инсайдер разъяснил РИА ФАН, каким образом сын мэра Серова (Свердловская область) Василия Сизикова заработал за прошлый год более 400 тысяч рублей.

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Армия и оружие Bloomberg: США и Польша могут заключить сделку по военной базе к осени Польша и США близки к заключению сделки по строительству военной базы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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