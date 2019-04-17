Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мираРБК 10:05

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны». Президент США Дональд Трамп в соответствующий раздел попал, президент России Владимир Путин — нет.
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Time опубликовал список самых влиятельных людей года

РИА Новости10:14

Песков напомнил о настоящем рейтинге Путина после публикации Time

РБК10:59

Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей

RT на русском09:31

Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2019 года

ТАСС09:39

Time составил топ‐100 самых влиятельных людей года

Телеканал 360°09:00

Time второй год подряд не включил Путина в список самых влиятельных людей

Коммерсантъ08:51

Песков прокомментировал отсутствие Путина в рейтинге влиятельных людей журнала Time

Говорит Москва10:34
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного

Обновлено в 14:25
Происшествия

Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым

Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд

В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Кино

Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение

Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Кино

Disney отменил все пресс-показы «Мстителей: Финал»

Российское подразделение Disney отменило все пресс-показы фильма «Мстители: Финал», сообщает TJ.
Обновлено в 13:12
Экономика

ГТЛК нашла инвесторов для создания угольного терминала в Мурманске

Обновлено в 12:02
Авто

Компания Hyundai презентовала кроссовер Creta нового поколения

Южнокорейская компания Hyundai представила новое поколение кроссовера Creta на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта

МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:23
Космос

Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети

Обновлено в 15:38
Экономика

Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско

Обновлено в 09:23
Здоровье

Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний

В России прошла регистрацию Минздрава первая в стране вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний – гемофильной инфекции, дифтерии, гепатита В, коклюша и столбняка.
Обновлено в 10:43
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Политика

Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену

«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Космос

Найдены новые свидетельства жизни на Марсе

Обновлено в 07:59
Гаджеты

Недорогой смартфон Honor 20i представлен официально

Обновлено в 08:04
Армия и оружие

«Зелинский Групп»: выставка перспективных и современных образцов военной техники и вооружения

Обновлено вчера в 02:29
Наука

Ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти

Обновлено в 13:00
Политика

ЦРУ заставило Трампа выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипалей

Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:51
Финансы

Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ

Банк «Восточный» в апреле досрочно начислил 11,8 млрд руб. резервов по требованию Центробанка, сообщил РБК представитель банка.
Обновлено в 15:29
Общество

Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме

Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат.
Обновлено в 10:45
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Хоккей

«Флорида» не отпустила Александра Баркова на чемпионат мира

«Флорида» не отпустила капитана команды Александра Баркова на чемпионат мира. Об этом сообщил генеральный менеджер «пантер» Дэйл Тэллон.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено в 14:00
Политика

Медведев отчитается в Госдуме о работе правительства в 2018 году

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев приедет в Государственную Думу, чтобы представить депутатам отчет о работе правительства в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
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