Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мираРБК 10:05
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны». Президент США Дональд Трамп в соответствующий раздел попал, президент России Владимир Путин — нет.
Читать в источнике
Оценить197
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил 8-летнюю девочку
По имеющимся данным, водитель автомобиля совершил наезд на 8-летнюю девочку на самокате. В результате аварии ребенок получил травмы.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Политика
Названо место проведения 15-го саммита лидеров G20
Саммит запланировал на конец ноября 2020 года в Эр-Рияде. Предварительные даты - 21 и 22 ноября 2020 года.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «бронзоветь»
Президент России Владимир Путин считает, что чиновники не должны отрываться от общества.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
Москалькова попросит власти США перевести Ярошенко в другую тюрьму
Обращение к властям США направит российский омбудсмен Татьяна Москалькова по поводу перевода летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Путин наградил орденом ректора МГУ Садовничего
Президент России Владимир Путин наградил ректора МГУ имени Ломоносова, академика Российской академии наук Виктора Садовничего орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Футбол
СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»
По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:24
Общество
МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта
МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Петербурге загорелся дом, где жил Маяковский
В доходном доме В.П. Брискорна на Жуковского, 7-9 в 1918 году жил поэт-авангардист Владимир Маяковский.
Обновлено в 13:44
Финансы
ЦБ отреагировал на конфликт акционеров банка «Восточный»
После ареста Майкла Калви и других директоров банка "Восточный" от фонда Baring Vostok ЦБ потребовал от банка срочно зарезервировать 12 млрд руб. ЦБ отменил банку "Восточный" рассрочку по досозданию резервов и потребовал доначислить их полностью, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к акционерам "Восточного", и человек, близкий к банку.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Стилист отказалась готовить Анфису Чехову к церемонии
Анфиса Чехова рассказала своим фанатам, что за несколько часов до церемонии вручения премии "Самые стильные в России — 2019" её стилист отказалась сушить ей голову феном.
Обновлено в 12:05
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова сегодня в четвертый раз стала мамой
Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой.
Обновлено в 14:00
Общество
Каждое пятое рабочее место в России оказалось опасным
На 8,6% рабочих мест (2,2 млн) условия труда приводят к возникновению профессиональных заболеваний легкой степени тяжести.
Обновлено в 08:27
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал слухи о своем побеге
Ранее украинский журналист заявил, что прокурор скрывается за границей из-за коррупционного скандала Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком объяснил происхождение информации о своем побеге из страны.
Обновлено в 09:15
Игры
Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление Нотр-Дама
Обновлено в 12:27
Космос
Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»
Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:55
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено в 13:00
Наука
Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay
Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Польше загорелся грузовик американских военных
В Нижней Силезии в Польше загорелся грузовик американских военнослужащих. В результате пожара пострадали три человека.
Обновлено в 12:54
Авто
Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco
Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.
Обновлено в 04:33