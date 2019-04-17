Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мираРБК 10:05

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны». Президент США Дональд Трамп в соответствующий раздел попал, президент России Владимир Путин — нет.

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Происшествия В Петербурге автомобиль сбил 8-летнюю девочку По имеющимся данным, водитель автомобиля совершил наезд на 8-летнюю девочку на самокате. В результате аварии ребенок получил травмы.

Происшествия Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.

Политика Названо место проведения 15-го саммита лидеров G20 Саммит запланировал на конец ноября 2020 года в Эр-Рияде. Предварительные даты - 21 и 22 ноября 2020 года.

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Политика Путин посоветовал чиновникам не «бронзоветь» Президент России Владимир Путин считает, что чиновники не должны отрываться от общества.

Общество Москалькова попросит власти США перевести Ярошенко в другую тюрьму Обращение к властям США направит российский омбудсмен Татьяна Москалькова по поводу перевода летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму.

Политика Путин наградил орденом ректора МГУ Садовничего Президент России Владимир Путин наградил ректора МГУ имени Ломоносова, академика Российской академии наук Виктора Садовничего орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Шоу-бизнес Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.

Политика Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы» Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.

Футбол СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака» По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.

Происшествия Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Политика США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.

Общество МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия В Петербурге загорелся дом, где жил Маяковский В доходном доме В.П. Брискорна на Жуковского, 7-9 в 1918 году жил поэт-авангардист Владимир Маяковский.

Финансы ЦБ отреагировал на конфликт акционеров банка «Восточный» После ареста Майкла Калви и других директоров банка "Восточный" от фонда Baring Vostok ЦБ потребовал от банка срочно зарезервировать 12 млрд руб. ЦБ отменил банку "Восточный" рассрочку по досозданию резервов и потребовал доначислить их полностью, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к акционерам "Восточного", и человек, близкий к банку.

Шоу-бизнес Стилист отказалась готовить Анфису Чехову к церемонии Анфиса Чехова рассказала своим фанатам, что за несколько часов до церемонии вручения премии "Самые стильные в России — 2019" её стилист отказалась сушить ей голову феном.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Шоу-бизнес Анастасия Трегубова сегодня в четвертый раз стала мамой Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой.

Общество Каждое пятое рабочее место в России оказалось опасным На 8,6% рабочих мест (2,2 млн) условия труда приводят к возникновению профессиональных заболеваний легкой степени тяжести.

Политика Главный военный прокурор Украины прокомментировал слухи о своем побеге Ранее украинский журналист заявил, что прокурор скрывается за границей из-за коррупционного скандала Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком объяснил происхождение информации о своем побеге из страны.

Космос Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09» Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».

Технологии Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.

Происшествия В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.

Политика Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.

Шоу-бизнес Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.

Наука Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.

Происшествия В Польше загорелся грузовик американских военных В Нижней Силезии в Польше загорелся грузовик американских военнослужащих. В результате пожара пострадали три человека.