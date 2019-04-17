Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мираРБК 10:05

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны». Президент США Дональд Трамп в соответствующий раздел попал, президент России Владимир Путин — нет.
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Time опубликовал список самых влиятельных людей года

РИА Новости10:14

Песков напомнил о настоящем рейтинге Путина после публикации Time

РБК10:59

Time составил топ‐100 самых влиятельных людей года

Телеканал 360°09:00

Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей

RT на русском09:31

Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2019 года

ТАСС09:39

Time второй год подряд не включил Путина в список самых влиятельных людей

Коммерсантъ08:51

Песков прокомментировал отсутствие Путина в рейтинге влиятельных людей журнала Time

Говорит Москва10:34
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил 8-летнюю девочку

По имеющимся данным, водитель автомобиля совершил наезд на 8-летнюю девочку на самокате. В результате аварии ребенок получил травмы.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Политика

Названо место проведения 15-го саммита лидеров G20

Саммит запланировал на конец ноября 2020 года в Эр-Рияде. Предварительные даты - 21 и 22 ноября 2020 года.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Политика

Путин посоветовал чиновникам не «бронзоветь»

Президент России Владимир Путин считает, что чиновники не должны отрываться от общества.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Общество

Москалькова попросит власти США перевести Ярошенко в другую тюрьму

Обращение к властям США направит российский омбудсмен Татьяна Москалькова по поводу перевода летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Путин наградил орденом ректора МГУ Садовничего

Президент России Владимир Путин наградил ректора МГУ имени Ломоносова, академика Российской академии наук Виктора Садовничего орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Футбол

СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»

По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика

США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:24
Общество

МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта

МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В Петербурге загорелся дом, где жил Маяковский

В доходном доме В.П. Брискорна на Жуковского, 7-9 в 1918 году жил поэт-авангардист Владимир Маяковский.
Обновлено в 13:44
Финансы

ЦБ отреагировал на конфликт акционеров банка «Восточный»

После ареста Майкла Калви и других директоров банка "Восточный" от фонда Baring Vostok ЦБ потребовал от банка срочно зарезервировать 12 млрд руб. ЦБ отменил банку "Восточный" рассрочку по досозданию резервов и потребовал доначислить их полностью, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к акционерам "Восточного", и человек, близкий к банку.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Стилист отказалась готовить Анфису Чехову к церемонии

Анфиса Чехова рассказала своим фанатам, что за несколько часов до церемонии вручения премии "Самые стильные в России — 2019" её стилист отказалась сушить ей голову феном.
Обновлено в 12:05
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Анастасия Трегубова сегодня в четвертый раз стала мамой

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой.
Обновлено в 14:00
Общество

Каждое пятое рабочее место в России оказалось опасным

На 8,6% рабочих мест (2,2 млн) условия труда приводят к возникновению профессиональных заболеваний легкой степени тяжести.
Обновлено в 08:27
Политика

Главный военный прокурор Украины прокомментировал слухи о своем побеге

Ранее украинский журналист заявил, что прокурор скрывается за границей из-за коррупционного скандала Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком объяснил происхождение информации о своем побеге из страны.
Обновлено в 09:15
Игры

Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление Нотр-Дама

Обновлено в 12:27
Космос

Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»

Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:55
Технологии

Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену

Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено в 13:00
Наука

Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay

Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Польше загорелся грузовик американских военных

В Нижней Силезии в Польше загорелся грузовик американских военнослужащих. В результате пожара пострадали три человека.
Обновлено в 12:54
Авто

Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco

Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.
Обновлено в 04:33
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