Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мираРБК 10:05
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны». Президент США Дональд Трамп в соответствующий раздел попал, президент России Владимир Путин — нет.
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Авто
Появились данные о новой генерации Renault Duster
Обновлено в 02:35
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Стали известны стартовые составы итальянского «Ювентуса» и «Аякса» из Нидерландов на ответный матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Москва заинтересовалась сообщениями об «отравленных в Солсбери детях»
Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".
Обновлено в 09:37
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено 15 апреля в 13:41
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки суицида
Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
Обновлено в 11:04
Происшествия
Хоккеист Обухов избил девушку в Казани
Обновлено в 10:48
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Путин: Политический диалог России и Таджикистана налажен
В свою очередь Рахмон поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию и подчеркнул, что «Россия — ключевой стратегический партнёр и союзник Таджикистана».
Обновлено в 08:31
Политика
На дебатах Порошенко и Зеленского ожидают около 60 тысяч человек
Министерство внутренних дел Украины ожидает, что на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского придут около 60 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.
Обновлено в 09:47
Политика
«Ъ»: глава разведки сменит Матвиенко на посту спикера Совфеда
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Общество
Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Обновлено в 09:59
Общество
Закон о перестраховании в ОСАГО принят Госдумой
Документ вносит изменения в законы «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Об организации страхового дела в РФ», «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Обновлено в 03:33
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Гаджеты
Стала известна цена видеокарты GeForce GTX 1650
Напомним, изначально адаптеру приписывали цену в 180 долларов, а когда появились слухи про GTX 1650 Ti, такую цену стали приписывать ей, а за младшей «закрепили» цену в 130 долларов.
Обновлено в 10:49
Политика
Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны
Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено в 08:49
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Авто
Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке
Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено в 09:47
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Театры
Названы победители премии «Золотая маска»
В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Китаец в зоопарке пытался покормить жирафа деньгами
Неизвестный мужчина пришел в зоопарк в китайском городе Куньмин, провинция Юньнань, и попытался накормить жирафа деньгами.
Обновлено в 11:24