Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мираРБК 10:05

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны». Президент США Дональд Трамп в соответствующий раздел попал, президент России Владимир Путин — нет.

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

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