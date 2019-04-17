Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мираРБК 10:05

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны». Президент США Дональд Трамп в соответствующий раздел попал, президент России Владимир Путин — нет.
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Time опубликовал список самых влиятельных людей года

РИА Новости10:14

Time составил топ‐100 самых влиятельных людей года

Телеканал 360°09:00

Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2019 года

ТАСС09:39

Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей

RT на русском09:31

Песков напомнил о настоящем рейтинге Путина после публикации Time

РБК10:59

Time второй год подряд не включил Путина в список самых влиятельных людей

Коммерсантъ08:51

Песков прокомментировал отсутствие Путина в рейтинге влиятельных людей журнала Time

Говорит Москва10:34
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Общество

Иск к «Конкорду» приостановлен. Юрист назвала его бесперспективным

Ковалева подчеркнула, что действия Соболь фактически полностью испортили всю проведенную работу и сделали иск бесперспективным.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Кабмин обещает увеличить пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет

Во время ежегодного отчета о работе правительства премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что с 2020 года планируется увеличение пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:35
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Обновлено в 17:02
Происшествия

Писатель, публицист Дмитрий Быков впал в кому в больнице Уфы

Публицист приехал в Уфу читать лекции по истории литературы, его госпитализировали с подозрением на инсульт, пишет «Комсомольская правда - Уфа».
Обновлено в 04:59
Происшествия

Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу

Обновлено в 16:59
Экономика

Квартальная прибыль Morgan Stanley снизилась на 9%

Скорректированная прибыль составила $1,33 на акцию. Аналитики ожидали прибыль в размере $1,17 на акцию, показали данные IBES от Refinitiv.
Обновлено в 07:33
Политика

Москва заинтересовалась сообщениями об «отравленных в Солсбери детях»

Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".
Обновлено в 09:37
Политика

СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Технологии

Гендиректором S7 Space назначена Рано Джураева

Гендиректором компании «С7 Космические транспортные системы» (S7 Space) назначена Рано Джураева, сообщает 17 апреля S7 Group.
Обновлено в 05:13
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Хоккей

Игрок «Авангарда» верит, что еще можно спасти серию с ЦСКА

Обновлено в 15:45
Происшествия

Умер ранивший себя экс-президент Перу

Обновлено в 12:24
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Политика

Матвиенко может покинуть Совет Федерации

По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Обновлено в 03:32
Футбол

Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер из-за конфликта с Клоппом

Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.
Обновлено в 14:50
Авто

Nissan выпустит юбилейную спецверсию спортивного купе 370Z

Уже завтра состоится официальная премьера специальной версии купе Nissan 370Z, приуроченной к 50-летнему юбилею модели.
Обновлено вчера в 08:53
Авто

Hyundai Creta нового поколения представлен официально

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Транспорт

В трех округах Москвы ограничат движение транспорта

В Восточном, Северо-Восточном и Южном административных округах столицы ограничат движение транспорта для проведения инженерных работ и реконструкции газопровода.
Обновлено в 17:25
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Выпрыгнувшая из горящего общежития студентка ВШЭ умерла в больнице

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие

США намерены регулярно направлять бомбардировщики за рубеж

Власти США намерены сделать постоянной временную практику переброски стратегических бомбардировщиков за границу.
Обновлено в 14:20
Единоборства

Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym

Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Шоу-бизнес

Урал рулит: Светлаков грубо пообщался с Собчак на записи ее шоу

Обновлено в 10:48
Общество

В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти

Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено в 09:47
Авто

Был назван лучший автомобиль мира 2019 года

Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
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