Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»Газета.Ru 12:22

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания. На обложке изображен человек, похожий на президента России, опирающегося руками на земной шар.

Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»

Политика Зеленский показал результаты анализа на наркотики Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.

Кино Названа причина смерти Георгия Данелии Режиссёр Георгий Данелия умер от остановки сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Галину Данелия.

Гаджеты Два китайца обманули Apple на миллион долларов Согласно расследованию ФБР, проживающие в Орегоне китайцы Яньянь Чжоу и Цюянь Цзян выудили у Apple около миллиона долларов с помощью мошеннической схемы.

Политика Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.

Политика Путин одобрил пять новых налогов Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.

Политика На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.

Общество В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.

Армия и оружие Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.

Шоу-бизнес Супруга Алека Болдуина может потерять ребенка Супруга голливудского актера Алека Болдуина вновь ждет ребенка. Но есть опасения, что Хилария может потерять ребенка.

Наука Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.

Шоу-бизнес В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов В комментариях под постом многие поклонники Анастасии отметили, что после рождения дочери знаменитость стала выглядеть еще моложе.

Политика Россия выиграла у Украины спор в ВТО Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.

Политика Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.

Наука В Перу обнаружили останки древнего четвероногого кита Останки четвероногого кита времен середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад) обнаружены в Перу, сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Шоу-бизнес Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.