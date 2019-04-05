Time поместил на обложку стоящего над земным шаром ПутинаВедомости 13:47

Журнал Time поместил на обложку российского президента Владимира Путина. На изображении, опубликованном изданием на своем сайте, показан российский лидер, который стоит над земным шаром, в различных точках которого размещены геотеги.

Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

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