Политика
Time поместил на обложку Путина, стоящего над земным шаромРИА Новости 12:10
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину. На ней изображен человек, похожий на Путина, который стоит, опираясь руками на земной шар. При этом по поверхности планеты разбросаны белые указатели с красными звездами.
Читать в источнике
Оценить249
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу.
Обновлено в 18:04
Футбол
«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Баренцевом море с горящего катера спасли восемь рыбаков
Катер с рыбаками загорелся в Баренцевом море, восемь человек экипажа были спасены.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
В Пентагоне назвали реальную мощь российского беспилотника «Статус-6»
Российский ядерный беспилотник «Статус-6» («Посейдон») может обладать невероятно разрушительной мощью.
Обновлено в 17:32
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено в 11:31
Технологии
Агрегаторы такси начнут контролировать рабочее время водителей
В Москве, Подмосковье и Ярославле сервисы заказа такси проведут тестирование системы проверки времени работы водителей.
Обновлено в 05:08
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Игры
В Fortnite появится фургон возрождения
На следующей неделе в Fortnite добавят фургон возрождения. Разработчики показали его и рассказали о новой функции в ролике на канале.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
В МИД РФ сообщили об усилении контроля боевиков над сирийским Идлибом
Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1, к сожалению, захватывают контроль в демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе.
Обновлено в 14:45
Футбол
Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛ
«Ливерпуль» на выезде переиграл «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео
В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено в 02:23
Авто
Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»
Компания Toyota представила особую версию кроссовера C-HR «для меломанов».
Обновлено в 11:23
Авто
«Нива» сегодня отмечает свой 42-й день рождения
Напомним, что 5 апреля 1977 года был выпущен первый внедорожник ВАЗ 2121, а по-простому «Нива».
Обновлено в 06:27
Политика
Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 суток
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Музыка
Афиша Новороссийска на неделю: спектакль по пьесам Зощенко и соревнования десантников
Театр Старого парка 6 апреля, 16.00 Спектакль "Заповедная зона" по мотивам произведений Сергея Довлатова представят артисты петербургского театра Vertumn (18 +) Билет в Театр Старого парка дает право на бесплатное посещение культурного центра в день представления.
Обновлено в 09:18
Политика
Климкин рассказал, почему Киев проиграл спор с Россией в ВТО
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киев проиграл спор с Москвой по транзиту товаров во Всемирной торговой организации (ВТО), потому что не были учтены советы дипломатического ведомства по стратегии и тактике.
Обновлено в 12:45
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Транспорт
До 2024 года в Петербурге появится шесть новых путепроводов
17 путепроводов в городе на Неве появятся в ближайшее время. Деньги на шесть из них уже нашли.
Обновлено в 15:19
Общество
Почему количество желающих уехать из России достигло рекорда за 10 лет
Эмигрировать из России хотел бы каждый пятый россиянин, свидетельствуют данные американского института общественного мнения Gallup за 2018 год.
Обновлено в 12:14
Единоборства
Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая
Обновлено в 14:47
Культура
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено в 17:24