Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром ПутинаВедомости 13:47
Журнал Time поместил на обложку российского президента Владимира Путина. На изображении, опубликованном изданием на своем сайте, показан российский лидер, который стоит над земным шаром, в различных точках которого размещены геотеги.
Читать в источнике
Оценить212
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Футбол
СМИ: «Реал» согласовал контракт с Йовичем
Как утверждает Bild, "королевский клуб" уже согласовал контракт с 21-летним сербом. Соглашение с Йовичем будет рассчитано на шесть лет.
Обновлено в 14:11
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Политика
В США введут новые санкции против Венесуэлы
Американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой
PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео со съемок последнего клипа артистки, сообщается на сайте kp.ru.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
"Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции В. В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию", - — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:53
Политика
Назван новый президент Всемирного банка
Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:18
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Гаджеты
Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update
Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео
В ведомстве отметили, что врач характеризуется с положительной стороны, и не раз получала благодарные отзывы от пациентов больницы.
Обновлено в 11:32
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Четыре новых сосудистых центра откроют в Подмосковье до 2021 года
В Подмосковье до 2021 года планируют открыть четыре новых сосудистых центра, а пять первичных сосудистых отделений появятся в Щелкове, Орехово-Зуеве, Шатуре, Зарайске и Коломне, сообщил в пятницу на коллегии министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 05:59
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
В Германии призвали распустить НАТО
НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить.
Обновлено в 02:31
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено в 15:26
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Кино
Джаред Лето выложил в Сеть кадры из нового фильма Marvel
Первыми кадрами со съемок «Морбиус, живой вампир» поделился Джаред Лето.
Обновлено в 16:19
Авто
Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35
Подразделение Mercedes-AMG анонсировало премьеру «заряженной» версии седана CLA нового поколения с индексом «35».
Обновлено в 10:01
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой третьего ребёнка
Обновлено в 03:50
Футбол
СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала»
По информации издания, футболист хочет перейти в мадридский «Реал» и уже попросил своего агента Мино Райолу сообщить об этом руководству испанского клуба.
Обновлено в 13:13
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Единоборства
Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая
Обновлено в 14:47