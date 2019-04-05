Политика

Time поместил на обложку стоящего над земным шаром ПутинаВедомости 13:47

Журнал Time поместил на обложку российского президента Владимира Путина. На изображении, опубликованном изданием на своем сайте, показан российский лидер, который стоит над земным шаром, в различных точках которого размещены геотеги.
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Time вновь поместил Путина на обложку

Национальная служба новостей15:11

Time поместил на обложку Путина и рассказал о его «тайном плане»

Газета.Ru15:51

Time посвятил обложку нового номера Путину и его «тайному плану»

URA.Ru13:15

Time поместил на обложку возвышающегося над земным шаром Путина

РБК13:43

Возвышающийся над миром Путин попал на обложку Time

Lenta.ru13:27

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера Владимира Путина

Эхо Москвы15:30

Time посвятил обложку номера «тайному плану» Путина

РИА Новости12:10
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Обновлено в 08:44
Футбол

СМИ: «Реал» согласовал контракт с Йовичем

Как утверждает Bild, "королевский клуб" уже согласовал контракт с 21-летним сербом. Соглашение с Йовичем будет рассчитано на шесть лет.
Обновлено в 14:11
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Политика

В США введут новые санкции против Венесуэлы

Американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой

PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео со съемок последнего клипа артистки, сообщается на сайте kp.ru.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока

Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

"Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции В. В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию", - — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:53
Политика

Назван новый президент Всемирного банка

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:18
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Гаджеты

Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео

В ведомстве отметили, что врач характеризуется с положительной стороны, и не раз получала благодарные отзывы от пациентов больницы.
Обновлено в 11:32
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Здоровье

Четыре новых сосудистых центра откроют в Подмосковье до 2021 года

В Подмосковье до 2021 года планируют открыть четыре новых сосудистых центра, а пять первичных сосудистых отделений появятся в Щелкове, Орехово-Зуеве, Шатуре, Зарайске и Коломне, сообщил в пятницу на коллегии министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 05:59
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Происшествия

У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей

Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено в 14:31
Армия и оружие

В Германии призвали распустить НАТО

НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить.
Обновлено в 02:31
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Общество

В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах

Обновлено в 15:26
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Авто

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Кино

Джаред Лето выложил в Сеть кадры из нового фильма Marvel

Первыми кадрами со съемок «Морбиус, живой вампир» поделился Джаред Лето.
Обновлено в 16:19
Авто

Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35

Подразделение Mercedes-AMG анонсировало премьеру «заряженной» версии седана CLA нового поколения с индексом «35».
Обновлено в 10:01
Политика

Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой третьего ребёнка

Обновлено в 03:50
Футбол

СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала»

По информации издания, футболист хочет перейти в мадридский «Реал» и уже попросил своего агента Мино Райолу сообщить об этом руководству испанского клуба.
Обновлено в 13:13
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Единоборства

Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая

Обновлено в 14:47
Происшествия

В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин

Обновлено в 15:02
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