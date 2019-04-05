Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаромРИА Новости 12:10
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину. На ней изображен человек, похожий на Путина, который стоит, опираясь руками на земной шар. При этом по поверхности планеты разбросаны белые указатели с красными звездами.
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Здоровье
Эксперты: зависимость от слабоалкогольных напитков лечить тяжелее, чем от крепких
Врачам-наркологам тяжелее лечить зависимость от слабоалкогольных напитков, чем от напитков с высоким содержанием этилового спирта, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем
Противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации выполнил плановый полёт над нейтральными водами Японского моря.
Обновлено в 20:16
Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео
В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено в 02:23
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Политика
Киевский стадион запланировал другие мероприятия на день дебатов
На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.
Обновлено в 18:36
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Здоровье
Исследование показало, какие темы больше всего волнуют россиян
Россиян больше всего волнуют темы семьи, личных отношений и здоровья, а также футбол, отдых, музыка.
Обновлено в 20:35
Общество
Статистика прощается с Россией
Первый вице-премьер Силуанов, министр экономразвития Орешкин, пресс-секретарь президента Песков не скупятся на упреки и указания.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Майнц» разгромил «Фрайбург» в матче чемпионата Германии
"Майнц" нанес разгромное поражение "Фрайбургу" в матче 28-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:36
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Гороскоп на 6 апреля: Тельцам светят интересные предложения, а Скорпионам - романтические сюрпризы
Водолей сумеет многое успеть, хотя и не все из того, что было запланировано.
Обновлено в 09:45
Наука
Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света
Обновлено в 04:50
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено в 19:22
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление войск маршала Хафтара
Обновлено в 13:18
Авто
Как выбрать правильное машинное масло?
Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло.
Обновлено в 20:27
Армия и оружие
Легендарный штурмовик Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы
Легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы, сообщили РИА Новости в фонде "Крылатая память Победы", занимавшимся реставрацией этого самолета.
Обновлено в 20:06
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Общество
ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права
Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Спутники-шпионы США неоднократно сближались с российскими аппаратами
Например, американские спутники GSSAP сближались на расстоянии от 10 до 15 км с российскими гражданскими космическими аппаратами «Экспресс-АМ8» в июле 2017 года и «Луч» в сентябре 2017 года.
Обновлено в 21:11
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала пикантное фото из постели
Певица Юлия Ковальчук (36) опубликовала довольно пикантный снимок из спальни.
Обновлено в 09:04
Экономика
МВФ одобрил новый транш кредита Аргентине
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ратифицировал очередной транш кредита Аргентине, 5 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:50
Гаджеты
Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март
Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
Обновлено в 15:17
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 17:40
Космос
Макет лунной базы появится в Московском планетарии ко Дню космонавтики
Ко Дню космонавтики в Московском планетарии появится макет российской лунной базы, сообщает пресс-служба планетария.
Обновлено в 09:45
Политика
В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро
Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 20:54
Музыка
Мик Джаггер сообщил, что идет на поправку после операции на сердце
Известному рокеру заменили искусственный сердечный клапан Лидер рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер сообщил, что идет на поправку после операции.
Обновлено в 15:37
Космос
«Подай-принеси»: NASA запустит на МКС роботов-помощников в апреле
Первых роботов-помощников NASA запустит на МКС уже в апреле.
Обновлено в 07:51