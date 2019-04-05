Time поместил на обложку Путина с земным шаромРИА Новости вчера в 12:10

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину. На ней изображен человек, похожий на Путина, который стоит, опираясь руками на земной шар. При этом по поверхности планеты разбросаны белые указатели с красными звездами.

Time поместил на обложку Путина с земным шаром

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