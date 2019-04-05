Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаромРИА Новости вчера в 12:10
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину. На ней изображен человек, похожий на Путина, который стоит, опираясь руками на земной шар. При этом по поверхности планеты разбросаны белые указатели с красными звездами.
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Политика
Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы
Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено 04 апреля в 21:36
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено 04 апреля в 06:57
Гаджеты
Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи
Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.
Обновлено вчера в 13:54
Здоровье
В РФ начнут готовить специалистов по медицинской реабилитации
В Министерстве здравоохранения сообщили о том, что с 2020 года в Российской Федерации появится новая специальность – врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского
Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика
Сбербанк ограничил приём пятитысячных купюр в банкоматах
ИА "Ореанда-Новости" Сбербанк России и Москоский Кредитный Банк ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах по причине вброса фальшивых банкнот соответствующего номинала.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
Банки РФ согласны переводить зарплаты по номеру телефона, но видят риски для клиентов
Пока остаются открытыми вопросы действия банков при смене номера клиента, необходимости комиссий за такие переводы, работоспособности системы во время пиковых нагрузок и защиты данных от мошенников.
Обновлено вчера в 20:16
Хоккей
Дмитрий Медведев присутствует на матче между ЦСКА и СКА
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу приехал на матч финала Западной конференции КХЛ между московским ЦСКА и петербургским СКА, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей
Обновлено вчера в 09:34
Технологии
В Германии нашли гигантскую древнюю пещеру
Немецкие спелеологи обнаружили в Рейнских сланцевых горах гигантскую пещерную систему возрастом в несколько миллионов лет.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика
Путин одобрил введение 5 новых налогов
Как сообщает «Коммерсант», ведомству поручено предусмотреть переходный период, в течение которого за неуплату новых налогов предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности.
Обновлено вчера в 11:38
Транспорт
Завтра закроется участок «фиолетовой» ветки метро
С 6 до 11 апреля планируется закрыть участок (от «Пролетарской» до «Котельников») Таганско-Краснопресненской линии метро в связи с проведением ремонтных работ.
Обновлено вчера в 10:59
Хоккей
Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»
Обновлено вчера в 22:08
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Здоровье
Более 700 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго
В Демократической Республике Конго за время последней эпидемии, с лета 2018 года, 702 человека скончались в результате заражения лихорадкой Эбола.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ на 20%
Boeing временно сократит производство самолетов 737 МАХ почти на 20% — с 52 до 42 экземпляров в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Денниса Мюленбурга.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Лолита впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало
В начале весны Цекало женился на 27-летней актрисе Дарине Эрвин, а недавно впервые вышел с ней в свет — влюбленные посетили кинематографическую премию «АПКиТ».
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Нил Ушаков заявил, что в суде оспорит свою отставку с поста мэра Риги
Уволенный министром среды и регионального развития "русский" мэр Риги Нил Ушаков заявил, что в суде спорит свою отставку с поста мэра Риги.
Обновлено вчера в 03:06
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено вчера в 07:42
Армия и оружие
Лавров: Россия не меняла позицию в отношении ударов Израиля по Сирии
Позиция Москвы в отношении ударов Израиля по территории Сирии не менялась, Россия считает необходимым уважение суверенитета страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 00:06
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38