Политика
Time опять не включил Путина в список самых влиятельных людей планетыЮжный Федеральный вчера в 15:04
Американский журнал Time предложил свой вариант рейтинга 100 самых влиятельных людей 2019 года. Список включает в себя политических деятелей, а также звезд спорта и шоу-бизнеса. Владимир Путин второй год подряд не вошел в рейтинг Time.
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Песков прокомментировал отсутствие Путина в рейтинге влиятельных людей журнала Time
Говорит Москвавчера в 10:34
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Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
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Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
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Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
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Новак назвал обходной путь на случай перекрытия белорусской «Дружбы»
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Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.
Обновлено вчера в 04:25
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Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено вчера в 12:42
Общество
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Министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выполняют все требования МВФ, хотя никоим образом от него не зависят.
Обновлено вчера в 17:00
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В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис
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Обновлено вчера в 21:20
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Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
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В Иордании заявили, что без России сирийский кризис не решить
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Обновлено вчера в 21:02
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На «Зенит» подали в суд из-за слов Шнурова о Москве
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Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
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Обновлено вчера в 07:22
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Главный военный прокурор Украины отрицает бегство из страны
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что «не убегал» из страны.
Обновлено вчера в 16:40
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«Вильярреал» сыграет резервным составом в матче за полуфинал Лиги Европы
Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между "Валенсией" и "Вильярреалом" превратился в формальность после победы команды Дениса Черышева на выезде со счетом 3:1. Наставник "жёлтой субмарины" Хави Кальеха решил поберечь лидеров для календарного матча чемпионата Испании.
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