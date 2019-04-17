Time опять не включил Путина в список самых влиятельных людей планетыЮжный Федеральный вчера в 15:04

Американский журнал Time предложил свой вариант рейтинга 100 самых влиятельных людей 2019 года. Список включает в себя политических деятелей, а также звезд спорта и шоу-бизнеса. Владимир Путин второй год подряд не вошел в рейтинг Time.

Time опять не включил Путина в список самых влиятельных людей планеты

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