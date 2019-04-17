Политика

Time не включил Путина в рейтинг 100 самых влиятельных людей мираURA.Ru 10:38

Американский журнал Time составил список 100 наиболее влиятельных людей 2019 года. В рейтинге не оказалось президента РФ Владимира Путина. Список опубликовал Time на странице в Twitter.
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Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей

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