Политика

Time назвал Хашогги человеком года
Красная весна
07:56

Человеком года назвала Джамаля Хашогги редакция журнала Time 11 декабря. Об этом сообщается на сайте издания. Ранее в список претендентов на звание «Человек года-2018» по версии Time вошел президент РФ Владимир Путин.
Красная весна07:56

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Журнал Time назвал «Человека года»

МИР 2408:32

Time не признал «Человеком года» ни Путина, ни Трампа. В номинации впервые победил не живущий ныне человек

Интересант08:06

Журнал Time назвал человеком года покойника

ТВ Центр08:00

Time назвал Хашогги человеком года

Красная весна07:56
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Политика

Россиянка Бутина согласилась признать вину частично

Обновлено в 16:17
Политика

Путин открыл заседание СПЧ минутой молчания в память об Алексеевой

Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по правам человека (СПЧ) минутой молчания в память о председателе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, скончавшейся 8 декабря.
Обновлено в 14:20
Политика

Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину

Задержанный сотрудниками ФСБ РФ за нарушение госграницы в Черном море офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока отказался от дачи показаний, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 16:20
Политика

Захарова ответила на призывы депутата рады уничтожить Крымский мост

Обновлено в 15:35
Политика

В МИД России оценили заявление Помпео о полёте Ту-160 в Венесуэлу

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу учебного полёта российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу.
Обновлено в 15:35
Политика

В Китае задержан бывший канадский дипломат

Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг задержан в Канаде во время служебной командировки.
Обновлено в 16:47
Политика

Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу

В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.
Обновлено в 16:37
Политика

Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги

Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.
Обновлено в 16:45
Политика

В России может наступить «эра судов», считает Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что реализация положений Конституции может привести к "эре судов" и развитию свободы человека.
Обновлено в 16:55
Политика

Госдеп вновь заявил о возможных санкциях из-за «Северного потока-2»

Помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что Вашингтон по-прежнему рассматривает возможность введения санкций в отношении проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 13:23
Политика

Суд на Украине оставил Вышинского под арестом

Обновлено в 16:09
Политика

Путин высказался о деле «Нового величия»

Президент России Владимир Путин прокомментировал дело "Нового величия", передает ТАСС.
Обновлено в 16:29
Политика

Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу до 21 января

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу в парламенте страны до 21 января 2019 года.
Обновлено в 13:03
Политика

Путин утвердил увеличение пенсии военнослужащим

Президент Владимир Путин во вторник подписал закон, который позволит уже со следующего года повысить пенсии для военных, а также для тех, кто проходил службу в органах внутренних дел, в пожарной охране, в исправительных учреждениях, войсках Росгвардии и органах по борьбе с наркотиками.
Обновлено в 16:33
Политика

Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией

На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 14:01
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Аднан Хашогги
Саудитский бизнесмен
Саудовский бизнесмен, торговец оружием. В начале 80-х годов, когда его состояние достигло своего пика и составляло 4 миллиарда долларов, он считался одним из богатейших людей мира.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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