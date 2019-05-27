Общество
Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одеждыМИР 24 вчера в 16:38
Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны. Показ бренда Black Star и «Армии России» состоялся в атриуме Национального центра управления обороной, информирует ТАСС.
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с чего всё началось
В атриуме центра выстроили подиум, по которому продефилировали модели в одежде стиля милитари. Они представили совместную коллаборацию сети магазинов «Армия России» («Военторг») и российского рэпера Тимати с его брендом Black Star. Весенне-летнюю коллекцию создавали около полугода.ТК Звездавчера в 15:08
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Тимати представил новую коллекцию одежды совместно с «Армией России» и подарил Шойгу куртку
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«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды
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