Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одеждыМИР 24 вчера в 16:38

В атриуме центра выстроили подиум, по которому продефилировали модели в одежде стиля милитари. Они представили совместную коллаборацию сети магазинов «Армия России» («Военторг») и российского рэпера Тимати с его брендом Black Star. Весенне-летнюю коллекцию создавали около полугода.

с чего всё началось

Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны. Показ бренда Black Star и «Армии России» состоялся в атриуме Национального центра управления обороной, информирует ТАСС.

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