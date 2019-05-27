Общество

Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одеждыМИР 24 вчера в 16:38

Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны. Показ бренда Black Star и «Армии России» состоялся в атриуме Национального центра управления обороной, информирует ТАСС.
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«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды

В атриуме центра выстроили подиум, по которому продефилировали модели в одежде стиля милитари. Они представили совместную коллаборацию сети магазинов «Армия России» («Военторг») и российского рэпера Тимати с его брендом Black Star. Весенне-летнюю коллекцию создавали около полугода.
ТК Звездавчера в 15:08

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Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

РБКвчера в 16:51

Black Star и «Армия России» выпустили совместную коллекцию одежды

Новая газетавчера в 14:14

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

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RT на русскомвчера в 14:43

Тимати устроил в Минобороны модный показ «Черной звезды»

Вести.Ruвчера в 12:46

«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды

ТК Звездавчера в 15:08

Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции

ФАНвчера в 12:35
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Общество

Российских школьников начнут обучать ЗОЖ

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Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии

Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
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В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничестве

Обновлено в 14:31
Общество

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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Барселона» сообщила Вальверде, что уволит его

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покидает свой пост.
Обновлено в 14:14
Авто

Honda CR-V скоро сменит название и дизайн

Обновлено в 12:20
Политика

В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны

Как сообщили в российском МИД, испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с «недружественными высказываниями» исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 15:20
Экономика

ЦБ модернизирует сторублевые купюры

ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку боевиков на населенный пункт в Хаме

Обновлено в 15:23
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
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Шоу-бизнес

5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости

Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.
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Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Авто

PSA Group: рублевые цены на автомобили Opel пока не определены

Обновлено в 07:27
Политика

Захарова, комментируя гражданство Саакашвили, заступилась за Королеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство опальному экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 12:29
Футбол

«Барселона» приступила к возвращению Неймара из «Пари Сен-Жермен»

"Барселона" и "ПСЖ" начали переговоры по поводу возвращения Неймара в клуб из столицы Каталонии, — сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.
Обновлено в 14:53
Политика

Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины

Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Гаджеты

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона

Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено в 12:15
Гаджеты

Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake

Обновлено в 03:37
Здоровье

Врач назвал главные правила использования кондиционеров

Использование кондиционера в помещении может привести к различным заболеваниям.
Обновлено в 11:26
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Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7

Обновлено в 12:12
Музыка

Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения»

По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.
Обновлено в 14:04
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Общество

Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год

Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено в 14:29
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Музыка

Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев

Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
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