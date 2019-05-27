Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»Народные новости вчера в 18:51

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT. Новая коллекция получила название "Черная звезда".
Читать в источнике
с чего всё началось

«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды

В атриуме центра выстроили подиум, по которому продефилировали модели в одежде стиля милитари. Они представили совместную коллаборацию сети магазинов «Армия России» («Военторг») и российского рэпера Тимати с его брендом Black Star. Весенне-летнюю коллекцию создавали около полугода.
ТК Звездавчера в 15:08

Подробнее о событии

Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции

ФАНвчера в 12:35

Black Star и «Армия России» выпустили совместную коллекцию одежды

Новая газетавчера в 14:14

«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды

ТК Звездавчера в 15:08

Тимати представил новую коллекцию одежды совместно с «Армией России» и подарил Шойгу куртку

RT на русскомвчера в 14:43

Тимати устроил в Минобороны модный показ «Черной звезды»

Вести.Ruвчера в 12:46

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

ТАССвчера в 12:11

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

РБКвчера в 16:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Футбол

«Барселона» сообщила Вальверде, что уволит его

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покидает свой пост.
Обновлено в 14:14
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Экономика

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

Обновлено в 13:16
Спорт

Российские волейболистки проиграли сборной Германии в Лиге наций

Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Германии в четвертом матче Лиги наций.
Обновлено в 08:53
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Баскетбол

ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Обновлено в 14:40
Футбол

Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Политика

Шойгу прибыл в Японию с рабочим визитом

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Японию с рабочим визитом.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США

Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено в 17:46
Музыка

Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»

Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 10:25
Общество

Похорошела ли Москва при Собянине?

Последние семь лет в Москве реконструируют улицы, абсолютно каждый год возникают одни и те же проблемы: жители недовольны, бизнес волнуется, соцсети разрываются от критики и так далее.
Обновлено в 16:45
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Авто

Стали известны российские цены на новый Volvo S60

Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Общество

В новом учебном году школы губернии полностью перейдут на электронные журналы

До начала этого учебного года у учителя начальных классов образовательного центра "Южный город" Ольги Нечаевой имелся бумажный "черновик" школьного журнала, в который она заносила оценки своего класса.
Обновлено в 08:55
Футбол

Милош Красич: «Рад, что ЦСКА вновь обошел „Спартак“ в турнирной таблице»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич признался, что рад тому, что армейцы обошли "Спартак" в турнирной таблице чемпионата России-2018/19.
Обновлено в 09:20
Экономика

Госдума прописывает правила работы специнвестконтрактов

Инициатива дополняет закон понятием специнвестконтрактов, особо отмечая, что работа по ним связана с разработкой и внедрением современных технологий.
Обновлено в 08:41
Музыка

«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение

Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
Обновлено в 10:07
Происшествия

На юге Москвы столкнулись пять автомобилей

В управлении ГИБДД по столичному региону проинформировали о столкновении пяти автомобилей на Варшавском шоссе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:54
Здоровье

Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока

Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из-за возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено в 15:58
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 17:01
Энергетика

Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы

Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес

Дима Билан сбрил бороду и «помолодел» на 10 лет

За короткое время новый пост Билана оценило более 25 тысяч фолловеров, большинство из которых восторженно восприняли его "помолодевшую" без бороды внешность.
Обновлено в 08:28
Авто

В России отзывают автомобили Fiat Ducato

В ближайшее время компания ООО «ЭйСиЭй РУС» проинформируют всех владельцев автомобилей Fiat Ducato, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.
Обновлено в 03:36
Общество

Жители ЖК «Аквамарин» позвали мэра обсудить проблемы с инфраструктурой

Жители ЖК «Аквамарин» позвали мэра обсудить проблемы с инфраструктурой Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ищет решение проблемы со строительством в ЖК «Аквамарин» детского сада, который по госпрограмме должны были начать строить еще весной прошлого года.
Обновлено в 14:25
Политика

Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза

Пилоты мексиканской авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить лайнер с президентом страны на борту.
Обновлено в 18:18
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное