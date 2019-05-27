Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»Народные новости вчера в 18:51
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT. Новая коллекция получила название "Черная звезда".
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с чего всё началось
В атриуме центра выстроили подиум, по которому продефилировали модели в одежде стиля милитари. Они представили совместную коллаборацию сети магазинов «Армия России» («Военторг») и российского рэпера Тимати с его брендом Black Star. Весенне-летнюю коллекцию создавали около полугода.ТК Звездавчера в 15:08
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«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды
ТК Звездавчера в 15:08
Тимати представил новую коллекцию одежды совместно с «Армией России» и подарил Шойгу куртку
RT на русскомвчера в 14:43
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