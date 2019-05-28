Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одеждыИзвестия 02:01

В Национальном центре управления обороной России в понедельник, 27 мая, прошла презентация коллекции одежды в стиле милитари. Это совместный проект сети магазинов «Армия России» Министерства обороны и бренда Black Star известного рэпера Тимати.
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«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды

В атриуме центра выстроили подиум, по которому продефилировали модели в одежде стиля милитари. Они представили совместную коллаборацию сети магазинов «Армия России» («Военторг») и российского рэпера Тимати с его брендом Black Star. Весенне-летнюю коллекцию создавали около полугода.
ТК Звездавчера в 15:08

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Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

РБКвчера в 16:51

Сумка‐бронежилет и стиль милитари. Тимати представил коллекцию одежды совместно с Армией России

Телеканал 360°вчера в 14:28

«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды

ТК Звездавчера в 15:08

Тимати представил новую коллекцию одежды совместно с «Армией России» и подарил Шойгу куртку

RT на русскомвчера в 14:43

Тимати устроил в Минобороны модный показ «Черной звезды»

Вести.Ruвчера в 12:46

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

ТАССвчера в 12:11

Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции

ФАНвчера в 12:35
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Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Обновлено вчера в 11:51
Игры

Ubisoft может запустить аналог EA Access и Xbox Game Pass

Известная компания Ubisoft может запустить собственный аналог EA Access и Xbox Game Pass.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Происшествия

Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в ХМАО

Пассажирский микроавтобус перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате аварии погиб один человек, ещё шестеро пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

Жительница Уфы за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде на зеленый сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Здоровье

Специалисты составили список самых бесполезных советов врачей

Экспертами был составлен список самых распространенных, но при этом бесполезных советов врачей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Три человека погибли в результате обрушения туннеля метро в Китае

Обновлено в 00:45
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку

Обновлено вчера в 23:55
Общество

Мэрия Екатеринбурга составила список мест под храм Св. Екатерины

Обновлено вчера в 12:15
Здоровье

Роспотребнадзор создаст мобильное приложение для выбора полезных продуктов в магазине

Роспотребнадзор в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" планирует создать отдельный информационный ресурс и приложение, которые помогут людям определить качество и безопасность продуктов.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Здоровье

В России увеличилось количество мужчин, страдающих ожирением

Обновлено в 02:16
Общество

Чиновники могут запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей

Чиновники Минпросвещения и Минприроды разрабатывают поправки в Водный кодекс, которые установят запрет на доступ посторонних к пляжам детских лагерей.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Министр предложил вообще отменить пенсии

Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Политика

Парламент Австрии одобрил вотум недоверия канцлеру и правительству

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему кабинету министров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

Опрос: россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей

Эксперты РАНХиГС выяснили, какие сферы деятельности являются наиболее перспективными для детей, по мнению их родителей.
Обновлено в 00:05
Политика

Бизнес-омбудсмен предложил легализовать «котокафе» в России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает официально разрешить в России так называемые "котокафе" - заведения, где посетители могут перекусить и пообщаться с кошками, при условии что все животные будут привиты и здоровы.
Обновлено в 02:35
Здоровье

Редкую операцию сделали 77-летнему пациенту южно-сахалинские врачи

Сахалинцу сделали две операции, в ходе первой удалили опухоль, на второй сделали реконструкцию кожного покрова.
Обновлено в 01:35
Авто

Старт продаж Toyota Supra в России состоится 3 июня

Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже через неделю, 3 июня.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика

Дмитрий Медведев предложил россиянам сдавать бутылки

Появится ли у россиян обязанность сдавать бутылки - станет известно в самое ближайшее время.
Обновлено 26 мая в 21:55
Армия и оружие

О создании модернизированной версии Ка-52 рассказали в Минобороны

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что до 2022 года российские воздушно-космические силы получат еще 30 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор".
Обновлено в 02:34
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