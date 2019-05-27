Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одеждыИзвестия 02:01

В атриуме центра выстроили подиум, по которому продефилировали модели в одежде стиля милитари. Они представили совместную коллаборацию сети магазинов «Армия России» («Военторг») и российского рэпера Тимати с его брендом Black Star. Весенне-летнюю коллекцию создавали около полугода.

с чего всё началось

В Национальном центре управления обороной России в понедельник, 27 мая, прошла презентация коллекции одежды в стиле милитари. Это совместный проект сети магазинов «Армия России» Министерства обороны и бренда Black Star известного рэпера Тимати.

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