Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одеждыРБК 16:51

В Национальном центре управления обороной России прошла презентация коллекции одежды в стиле милитари. Это совместный проект сети магазинов «Армия России» Министерства обороны, и бренда Black Star рэпера Тимати. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

РБК16:51

Black Star и «Армия России» выпустили совместную коллекцию одежды

Новая газета14:14

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

ТАСС12:11

Тимати представил новую коллекцию одежды совместно с «Армией России» и подарил Шойгу куртку

RT на русском14:43

Тимати устроил в Минобороны модный показ «Черной звезды»

Вести.Ru12:46

«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды

ТК Звезда15:08

Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции

ФАН12:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Происшествия

Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Здоровье

Процедура получения согласия на медпомощь от «скорой» может измениться

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев рассказал о грядущих изменениях в процедуре получения согласия пациента на оказание медпомощи работниками «скорой».
Обновлено в 10:01
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Футбол

Магнуссон: мой первый сезон в ЦСКА был восхитительным

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился впечатлениями от первого сезона в московской команде.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Беспилотник ВСУ скинул гранату на жилой дом, заявили в ДНР

Обновлено в 17:56
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено в 15:18
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Общество

Основной этап сдачи ЕГЭ начался с экзаменов по литературе и географии

Российские выпускники сдали Единый госэкзамен по литературе, географии. Эти предметы по выбору открывают основной этап ЕГЭ.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Экономика

Почему курс биткоина обновил годовой максимум

В понедельник, 27 мая, цена биткоина выросла более чем на 10% и впервые за год достигла $8,8 тыс.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».
Обновлено в 11:16
Экономика

«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным

«Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.
Обновлено в 09:16
Авто

Какие поломки машины можно предотвратить и вылечить моторным маслом

Обновлено в 05:59
Наука

В Китае показали самый быстрый поезд в мире

Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Здоровье

Составлен список самых бесполезных советов врачей

Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено в 18:13
Футбол

«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и вышел в Бундеслигу

«Унион» завоевал право выступать в высшем дивизионе в сезоне-2019/20. Команда Урса Фишера по сумме двух матчей прошла «Штутгарт».
Обновлено в 16:31
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»

Ранее Алсу заявила, что ее дочь и других участников втянули в какие-то игры, и выразила уверенность, что все закончится хорошо.
Обновлено вчера в 11:00
Наука

Корона герпеса стала зародышем болезни Альцгеймера у мышей

В число подозреваемых входит, например, вирус герпеса: его нахождение в организме человека коррелирует с последующим возникновением амилоидных бляшек в мозге — скоплений неправильно свернутых молекул белка бета-амилоида.
Обновлено в 09:26
Общество

Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»

Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Киеве стеклянный мост треснул через сутки после открытия

Построенный в центре Киева стеклянный пешеходно-велосипедный мост треснул спустя сутки после открытия, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах

После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
Политика

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено в 17:58
Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот

Обновлено в 06:10
Космос

Илон Маск пообещал «спрятать» спутники Starlink ради астрономов

"Согласен, на прошлой неделе отправил записку команде Starlink, в частности, о сокращении альбедо", – написал Маск в Twitter в ответ на просьбу одного из пользователей сократить яркость свечения спутников.
Обновлено в 11:55
Футбол

Игорь Денисов покидает «Локомотив»

Обновлено в 11:17
Футбол

Комличенко назван лучшим легионером чемпионата Чехии

Обновлено в 16:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тимати
Российский исполнитель
Тимур Ильдарович Юнусов более известный как Тимати - Хип-хоп исполнитель, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель,также является выпускником «Фабрики звёзд 4». Член Совета попечителей Московского Международного Фонда при содействии ЮНЕСКО.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное