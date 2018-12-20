Политика

Путин похвалил Тимати и призвал не запрещать концерты рэперов
Экспресс газета
05:24

Путин похвалил Тимати и призвал не запрещать концерты рэперов Глава государства высказался относительно скандала с популярными музыкантами. В ходе ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина был затронут вопрос об отмене концертов популярных российских рэперов.
Экспресс газета05:24
Владимир Путин
Среди моих доверенных лиц тоже рэперы были. Тимати. Ну а как же? Вот он весь расписанный такой парень. Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный.
— Владимир ПутинВокруг ТВ 06:34

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«Молодежи показали: Россия — страна, из которой надо валить. Или которую надо валить»

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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
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