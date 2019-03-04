Общество
Тимати оштрафовали за оскорбление избившего DJ Smash экс-депутатаИзвестия 05:37
Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash), взыскал 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального труда с рэпера Тимура Юнусова (Тимати) за оскорбление в соцсети.
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Суд взыскал с Тимати 30 тыс. руб за оскорбления в Instagram избившего DJ Smash экс-депутата А.Телепнева
Мещанский суд взыскал с певца Тимати 30 тыс. руб. за оскорбления в Instagram осужденного за избиение Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, бывшего депутата Пермского края Александра Телепнева. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.Агентство Москва03:12
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Суд взыскал с Тимати 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата, избившего Dj Smash
Сайт города Пермь 59.ru06:07
Пермский экс-депутат Телепнев получит от Тимати за оскорбления 30 тысяч
Местное время (г. Пермь)04:51
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Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт
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Сотрудника «Роскосмоса» рекомендовали уволить после слов о «скотобазе»
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Гордума проголосовала за отставку Сергея Руденко как главы Кургана и члена представительного органа.
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Общество
Жители 36 российских городов платят за вывоз мусора дважды
В 36 городах, несмотря на требование законодательства, плата за вывоз ТКО не была исключена из графы оплаты жилищных услуг.
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Обновлено в 06:40
Политика
Кремль потребовал отчет по косаткам и белухам в Приморье до конца дня
Кремль ждет отчета по ситуации с косатками и белухами, содержащимися в бухте Средняя в Приморье, до конца дня.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Грузовик сбил двух женщин возле посольства США в Москве
В Москве недалеко от посольства США грузовой автомобиль сбил двух женщин, стоявших возле памятнику Иосифу Бродскому на Новинском бульваре, передает 4 марта РЕН ТВ.
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Происшествия
В ГИБДД рассказали об изменениях в правилах техосмотра автобусов
Сотрудников ГИБДД скоро вновь привлекут к техническим осмотрам автобусов, сообщил глава ведомства, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Космические снимки могут стать доказательством в суде
Высокоточные спутниковые снимки могут и должны использоваться в качестве объективных доказательств при спорах в судах, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 06:08
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Треть россиян через 15 лет станут мусульманами
Число мусульман в России через ближайшие 15 лет увеличится на треть, заявил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее».
Обновлено в 07:09
Экономика
Путин призвал правительство и ЦБ вернуться к низкой инфляции
«Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — ожидает ЦБ.
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Общество
Зверев с короной на голове устроил одиночный митинг на Красной площади
На снимке парикмахер стоит с короной на голове на фоне Кремля и держит в руках плакат с ярко-красной надписью «Против строительства завода на Байкале».
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Балтфлот получил новый полковой комплект С-400 «Триумф»
В рамках государственного оборонного заказа на Балтийский флот поступил новый полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщает 4 марта пресс-служба флота.
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Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Украины Гладковского
Президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Обновлено в 05:48
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В Челябинске осуждён экс-заместитель главы районного отдела СКР
В Челябинске Тракторозаводский райсуд вынес приговор в отношении бывшего заместителя руководителя отдела СКР по Курчатовскому району Александра Есипова.
Обновлено в 06:31
Политика
Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России
Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
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«Газпром» выбрал нового куратора добычи газа
Сергей Меньшиков, который более десяти лет руководил добывающей «дочкой» «Газпрома» на Ямале «Газпром добыча Надым», возглавит один из ключевых департаментов головной компании — департамент 307 (отвечает за добычу газа, газового конденсата и нефти).
Обновлено в 06:13
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Платежная система «Мир» запустила свой сервис бесконтактной оплаты
Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты MirPay, говорится в сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК).
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Китае из желудка ребенка вытащили полтора килограмма волос
В китайском Гуандуне врачи извлекли из желудка восьмилетней девочки полуторакилограммовый колтун волос, сообщает Mirror.
Обновлено в 06:40
Политика
Экс-глава Хакасии Виктор Зимин перешел на работу в РЖД
Совет директоров ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) включил в состав правления компании бывшего главу Хакасии Виктора Зимина.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Военнослужащий погиб на фрегате «Адмирал Григорович»
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Футбол
«Крылья Советов» рассчитаются с Тихоновым до конца марта
Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил РИА Новости, что клуб рассчитается с бывшим главным тренером клуба Андреем Тихоновым за досрочное расторжение контракта до конца марта.
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Армия и оружие
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Представитель индийского министерства обороны подполковник Девендер Ананд заявил, что военные из Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире, передает РИА "Новости".
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Авто
Названы самые востребованные автомобили с пробегом в Москве
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые продаваемые подержанные автомобили в Москве.
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Автомобилям Volvo ограничат максимальную скорость
Обновлено в 07:16