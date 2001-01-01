Футбол
Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»Soccer.ru вчера в 21:07
Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл поделился мнением о том, кто должен получить "Золотой мяч" в 2019 году. Знаю, что многие со мной не согласятся, но причиной, по которой я назову имя Роналду, является его выступление за "Ювентус".
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
Обновлено в 03:50
Политика
Казахстан приготовился подменить российскую нефть для Белоруссии
Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал стороны активизировать переговоры по поводу поставок казахстанской нефти в Белоруссию в качестве альтернативы российскому топливу.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде
Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка
Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
Набиуллина рассказала о пике инфляции
Уровень инфляции в России в настоящее время составляет 5,1% в годовом выражении, он вернется к целевому уровню в начале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика
МВД предлагает ввести в школах должность замдиректора по безопасности
Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.
Обновлено в 05:27
Политика
Жириновский обратился к Зеленскому с предложением о Крыме
Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать несколько действий на новом посту.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Авто
Глава Ford Sollers назначен гендиректором УАЗа
Глава совместного предприятия Ford-Sollers Адиль Ширинов сменил на посту генерального директора Ульяновского автомобильного завода Вадима Швецова, который также является гендиректором ПАО «Соллерс», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:30
Общество
В штате Вашингтон разрешили компостировать человеческие останки
Ранее компостировать человеческие тела разрешила Швеция.
Обновлено вчера в 10:40
Футбол
«Рома» представила форму с молниями на воротнике
Обновлено в 03:35
Культура
Денис Мацуев провел урок музыки в московской школе
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:28
Политика
ЕС указал Украине на необходимость ограничить полномочия СБУ
В Представительстве Евросоюза на Украине считают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
У Huawei готова замена для Windows и Android
В результате к бойкоту Huawei присоединились Intel, Qualcomm, Google, Microsoft и другие технологические гиганты.И если в случае с Intel или Qualcomm у Huawei особых проблем не возникло, так как компания выпускает собственные процессоры, то по части программного обеспечения от Google и Microsoft тут же появились вопросы.
Обновлено вчера в 09:41
Религия
Екатеринбургская епархия посчитала опрос ВЦИОМ о храме необъективным
Представители Екатеринбургской епархии посчитали проведенный ВЦИОМ опрос о строительстве храма в сквере у Театра драмы необъективным.
Обновлено в 01:55
Политика
В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым
В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Ростовчанин пойдет под суд после убийства ребенка на глазах у матери
Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, который, по версии следствия, насмерть забил руками и ремнем пятилетнюю дочь своей сожительницы у нее на глазах, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 04:47
Технологии
«Яндекс» запустил «облачные рестораны»
«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» — совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шеф», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).
Обновлено в 05:41
Происшествия
СК начал проверку информации о насилии в отношении трех подростков на востоке столицы
Следователи проверяют информацию об инциденте на востоке столицы, в результате которого в отношении трех подростков было применено физическое насилие.
Обновлено в 04:27