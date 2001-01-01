Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»Soccer.ru вчера в 21:07

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл поделился мнением о том, кто должен получить "Золотой мяч" в 2019 году. Знаю, что многие со мной не согласятся, но причиной, по которой я назову имя Роналду, является его выступление за "Ювентус".

Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»

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