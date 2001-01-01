Футбол

Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»Soccer.ru вчера в 21:07

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл поделился мнением о том, кто должен получить "Золотой мяч" в 2019 году. Знаю, что многие со мной не согласятся, но причиной, по которой я назову имя Роналду, является его выступление за "Ювентус".
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Тим Кэйхилл: «Роналду заслужил „Золотой мяч“ за то, что он сделал в „Ювентусе“»

Sports.ru05:25

Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»

Soccer.ruвчера в 21:07

Тим Кэхилл назвал Роналду главным претендентом на «Золотой мяч»

Чемпионатвчера в 22:35

Тим Кэхилл: «„Золотой мяч“ в этом году должен получить Роналду»

Матч ТВвчера в 22:19

Тим Кэхилл: «„Золотой мяч“ в этом году должен получить Роналду»

Sportbox.RUвчера в 22:19

Кэхилл считает Роналду главным претендентом на «Золотой мяч»

Спорт день за днем04:12
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Обновлено в 03:50
Политика

Казахстан приготовился подменить российскую нефть для Белоруссии

Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал стороны активизировать переговоры по поводу поставок казахстанской нефти в Белоруссию в качестве альтернативы российскому топливу.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика

Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде

Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка

Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Экономика

Набиуллина рассказала о пике инфляции

Уровень инфляции в России в настоящее время составляет 5,1% в годовом выражении, он вернется к целевому уровню в начале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Обновлено в 04:37
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

В Подмосковье юноша пытался продать двух школьниц в секс-рабство

Обновлено в 05:47
Политика

Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика

МВД предлагает ввести в школах должность замдиректора по безопасности

Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.
Обновлено в 05:27
Политика

Жириновский обратился к Зеленскому с предложением о Крыме

Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать несколько действий на новом посту.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Авто

Глава Ford Sollers назначен гендиректором УАЗа

Глава совместного предприятия Ford-Sollers Адиль Ширинов сменил на посту генерального директора Ульяновского автомобильного завода Вадима Швецова, который также является гендиректором ПАО «Соллерс», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:30
Общество

В штате Вашингтон разрешили компостировать человеческие останки

Ранее компостировать человеческие тела разрешила Швеция.
Обновлено вчера в 10:40
Футбол

«Рома» представила форму с молниями на воротнике

Обновлено в 03:35
Культура

Денис Мацуев провел урок музыки в московской школе

Обновлено вчера в 11:27
Политика

Президент Грузии ждет от Путина первого шага

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:28
Политика

ЕС указал Украине на необходимость ограничить полномочия СБУ

В Представительстве Евросоюза на Украине считают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева уехала в Канны, несмотря на советы фанатов

Обновлено в 03:55
Гаджеты

У Huawei готова замена для Windows и Android

В результате к бойкоту Huawei присоединились Intel, Qualcomm, Google, Microsoft и другие технологические гиганты.И если в случае с Intel или Qualcomm у Huawei особых проблем не возникло, так как компания выпускает собственные процессоры, то по части программного обеспечения от Google и Microsoft тут же появились вопросы.
Обновлено вчера в 09:41
Религия

Екатеринбургская епархия посчитала опрос ВЦИОМ о храме необъективным

Представители Екатеринбургской епархии посчитали проведенный ВЦИОМ опрос о строительстве храма в сквере у Театра драмы необъективным.
Обновлено в 01:55
Политика

В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым

В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Ростовчанин пойдет под суд после убийства ребенка на глазах у матери

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, который, по версии следствия, насмерть забил руками и ремнем пятилетнюю дочь своей сожительницы у нее на глазах, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 04:47
Технологии

«Яндекс» запустил «облачные рестораны»

«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» — совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шеф», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).
Обновлено в 05:41
Происшествия

СК начал проверку информации о насилии в отношении трех подростков на востоке столицы

Следователи проверяют информацию об инциденте на востоке столицы, в результате которого в отношении трех подростков было применено физическое насилие.
Обновлено в 04:27
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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