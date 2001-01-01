Футбол
Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»Soccer.ru вчера в 21:07
Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл поделился мнением о том, кто должен получить "Золотой мяч" в 2019 году. Знаю, что многие со мной не согласятся, но причиной, по которой я назову имя Роналду, является его выступление за "Ювентус".
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика
Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск
Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Авто
Кросс-купе Renault Arkana: премьера уже сегодня
Сегодня, в 15 часов по московскому времени, компания Renault официально представит новый купе-кроссовер Arkana для России.
Обновлено в 02:06
Наука
Усы в 16 раз снижают риск развития онкологического заболевания
Специалисты из Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, носящих усы толщиной не менее 9 мм, риск развития рака на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто не имеет достаточной растительности на лице.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Собственная операционная система Huawei может быть готова в этом году
Собственная операционная система Huawei для смартфонов и ноутбуков может быть готова к использованию в Китае к осени этого года, сообщил CNBC глава потребительского подразделения китайской компании.
Обновлено в 01:43
Экономика
Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Движение по внутренней стороне ТТК перекрыто из-за ДТП
На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на улицы Нижегородская столкнулись два грузовика.
Обновлено в 03:58
Футбол
Лунев назвал «золотой» матч «Зенита» в этом сезоне
Довлел бы результат – от краснодарцев всего три очка, там и "Локомотив" был бы рядом, да и вообще все команды плюс-минус равны, что "Динамо", что Самара.
Обновлено в 03:15
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Зачем менять статус внебюджетных фондов Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Недвижимость
Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%
Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%.
Обновлено в 02:37
Экономика
Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ
Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о ее молодости
Коваленко призналась, что выживать в студенческие годы им было непросто – денег на еду хватало далеко не всегда.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России
В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Энергетика
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса
По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.
Обновлено в 03:10
Авто
Новый кроссовер Kia для России: опубликовано первое фото салона
На днях в сети появились фото нового и пока все еще безымянного кроссовера Kia, на которых частично просматривался интерьер.
Обновлено в 04:15
Музыка
Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком
Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:54
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты
В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone
Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Кино
«Союзмультфильм» оценил мемы по «Игре престолов»
Художник из Сыктывкара Прокопий Уляшов представил серию рисунков, на которых изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей сериала.
Обновлено вчера в 09:54
Игры
Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой
Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.
Обновлено в 03:55
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00