Футбол
Австралия — Ливан 3:0
Австралия — Ливан 3:0Soccer.ruвчера в 03:06
|6′
Омар Бугиэль
Mohamad Haidar
Мартин Бойл
|19′
Мартин Бойл
|41′
Мэтью Райан
Данни Вукович
|46′
|60′
Самир Аяс
Раби Атайя
Авер Мабил
Мэтью Лекки
|66′
Мэтью Лекки
|68′
Томи Юрич
Эндрю Нэббаут
|69′
|70′
Бассель Жради
|71′
Nour Mansour
Moataz Bellah Al Junaidi
Мустафа Амини
Джеймс Джегго
|74′
|75′
Бассель Жради
Nader Matar
Трент Сэйнсбери
|82′
Арон Муй
Тим Кэйхилл
|82′
|85′
Mohamad Haidar
Hassan Samih Chaito
Трент Сэйнсбери
Мэтью Джурман
|85′
|87′
Walid Ismail
Hassan Chaito
Австралия
Расстановка 4‑5‑1
18
Вукович
28
Grant
6
Джурман
2
Дегенек
16
Бехич
24
Бойл
2 ×
15
Джегго
4
Кэйхилл
22
Ирвайн
7
Лекки
11
Нэббаут
1
Khalil
2
El Zein
3
Bellah Al Junaidi
6
Умари
5
Nassar
12
Haidar
20
Ataya
8
Chaito
14
Matar
7
Maatouk
16
Chaito
Ливан
Расстановка 3‑4‑3
Главный тренер национальной команды сообщил, что хавбек проведет на поле 5 минут. Это будет 108-й матч Кэхилла в футболке сборной Австралии.
Soccer.ruвчера в 03:06
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