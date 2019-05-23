Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с ТрампомИзвестия вчера в 22:05

Президент России Владимир Путин лучше американского лидера Дональда Трампа подготовился к первой двусторонней встрече, которая прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в Гамбурге.

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

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