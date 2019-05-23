Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с ТрампомИзвестия вчера в 22:05

Президент России Владимир Путин лучше американского лидера Дональда Трампа подготовился к первой двусторонней встрече, которая прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в Гамбурге.
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СМИ: Тиллерсон оценил подготовку Путина к встрече с Трампом в Германии

RT на русском01:28

СМИ: Тиллерсон рассказал о хорошей подготовке Путина к встрече с Трампом

РИА Новости00:57

WP: Тиллерсон рассказал в Конгрессе, что Путин лучше Трампа подготовился к первой встрече

ТАССвчера в 21:04

Тиллерсон: Путин лучше Трампа подготовился к их первой встрече

Life.ruвчера в 23:34

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Известиявчера в 22:05

Тиллерсон: Путин лучше Трампа готовился к первой очной встрече

Газета.Ruвчера в 21:58

Тиллерсон: Путин лучше Трампа подготовился к первой встрече

Московский Комсомолецвчера в 23:39
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Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса

Обновлено вчера в 20:29
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол

«Локомотив» выиграл Кубок России

Единственный гол забил полузащитник Дмитрий Баринов на 27-й минуте. «Локомотив» в десятый раз в истории выиграл Кубок СССР/России.
Обновлено вчера в 13:29
Общество

Доходы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова падают

В 2017 году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заработал 6,1 млн рублей.
Обновлено в 01:30
Общество

Приморских тигров Павлика и Елену выпустили в амурской тайге

Специалисты выпустили на волю приморских тигров Павлика и Елену в Архаринском районе Амурской области, дистанционно открыв временный вольер с хищниками, сообщает управление по охране объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.
Обновлено в 01:45
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Обновлено в 01:21
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.
Обновлено вчера в 20:59
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Кино

Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»

Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.
Обновлено вчера в 19:13
Армия и оружие

Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе

Обновлено вчера в 06:31
Общество

В Алеппо впервые за 10 лет открылась ночная ярмарка

Обновлено вчера в 22:02
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Что нашел Роспотребнадзор при проверке овощей на нитраты

МИА "Россия сегодня" вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проверили овощи нового урожая, за которые проголосовали россияне в рамках проекта "Выбери с Роспотребнадзором".
Обновлено в 01:00
Гаджеты

В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании

В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии

По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Общество

Соловьева вызвали на дуэль за бесов

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 01:53
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

На смену июльской жаре в столичный регион уже с четверга начнут проникать прохладные воздушные массы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 21:10
Футбол

Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл поделился мнением о том, кто должен получить "Золотой мяч" в 2019 году.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

SpaceX подала иск против ВВС США

Компания SpaceX подала иск к ВВС США с требованием возобновить конкурс на разработку аналога российского ракетного двигателя РД-180, сообщило информационное агентство Reuters.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер»

Оба банкира связаны с кипрским офшором «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprices Limited), которому, как ранее выяснил РБК, отошли активы, по версии следствия, отобранные экс-сотрудниками ФСБ у Гляделкина.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Космос

Четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз 2.1а» обнаружены в Якутии

Обновлено вчера в 00:52
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