Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с ТрампомИзвестия вчера в 22:05
Президент России Владимир Путин лучше американского лидера Дональда Трампа подготовился к первой двусторонней встрече, которая прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в Гамбурге.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Экономика
Apple в девятый раз возглавил рейтинг самых дорогих брендов Forbes
Apple уже девятый раз подряд возглавляет ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 03:41
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова
В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.
Обновлено в 03:00
Экономика
«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий
До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка
В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса.
Обновлено вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Спорт
Медведева заявила о желании начать заниматься йогой
Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США возобновили закупки нефти у Венесуэлы.
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию
Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Китае казнят зарезавшего двух школьников шизофреника
В Китае приговорили к смертной казни мужчину, убившего двух школьников.
Обновлено в 01:47
Кино
Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито
Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери
Обновлено вчера в 17:25
Кино
Появились фото со съемок новых «Звездных войн»
В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено вчера в 16:44
Хоккей
Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 21 мая в 16:29
Политика
Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком
Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:54
Гаджеты
У Huawei подготовлена замена для Windows и Android
В Huawei предвидели нынешние события несколько лет назад, когда в недрах компании началась работа по созданию собственной мобильной ОС, основанной на Linux (Android, если что, тоже на нем основан).
Обновлено в 03:32
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Футбол
«Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Клуб из Тулы, находящийся на шестой строчке РПЛ, впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске, детали будут обнародованы после того, как дело рассекретят, заявил в четверг глава Генштаба Руслан Хомчак.
Обновлено в 03:37
Авто
Внедорожный Renault Triber дебютирует 19 июня
Новинку представят на специальном мероприятии в Индии 19 июня. Внешность модели уже "засветили" на шпионских фото.
Обновлено в 03:16
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового кроссовера для России
В Сети появились первые официальные скетчи салона нового компактного паркетника от KIA, который выйдет на рынок до конца текущего года.
Обновлено в 02:50
Авто
Эксперты Euro NCAP проверили безопасность пяти новинок для России
Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты 7 новых моделей, 5 из которых уже доступны или в ближайшее время появятся на российском рынке.
Обновлено вчера в 06:45