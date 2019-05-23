Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с ТрампомИзвестия вчера в 22:05

Президент России Владимир Путин лучше американского лидера Дональда Трампа подготовился к первой двусторонней встрече, которая прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в Гамбурге.
Читать в источнике

Подробнее о событии

WP узнала о сравнении Тиллерсоном подготовки Путина и Трампа к встрече

РБК02:43

СМИ: Тиллерсон оценил подготовку Путина к встрече с Трампом в Германии

RT на русском01:28

Тиллерсон: Путин лучше Трампа готовился к первой очной встрече

Газета.Ruвчера в 21:58

Тиллерсон: Путин лучше Трампа подготовился к первой встрече

Московский Комсомолецвчера в 23:39

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Известиявчера в 22:05

СМИ: Тиллерсон рассказал о хорошей подготовке Путина к встрече с Трампом

РИА Новости00:57

WP: Тиллерсон рассказал в Конгрессе, что Путин лучше Трампа подготовился к первой встрече

ТАССвчера в 21:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Технологии

«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов

«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Финансы

Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн руб. впервые за восемь лет

В результате рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб. Как рассказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, это произошло впервые с июня 2011 года.
Обновлено в 08:09
Кино

Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»

Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Космос

Луна Нептуна Тритон создала удивительный ледяной союз

Обновлено в 01:44
Музыка

Лобода не примет участие в повторном финале «Голос. Дети»

Обновлено в 07:50
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Общество

Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»

Обновлено в 07:55
Общество

Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Экономика

Минстрой назвал число работающих по эскроу-счетам банков

С 1 июля 2019 года все российские застройщики должны перейти на новые правила строительства многоэтажек.
Обновлено в 07:26
Экономика

Приватбанк подал иск к Коломойскому в американский суд

Украинский Приватбанк подал в суд на своего бывшего совладельца, бизнесмена Игоря Коломойского.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка

Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Обновлено в 02:25
Политика

Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено в 06:57
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Авто

Автопилот Tesla водит хуже людей

Обычный автопилот Tesla помогает лишь вести автомобиль по выбранной полосе и поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями, новая система обещает намного больше.
Обновлено в 05:35
Авто

Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Гаджеты

Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 07:24
Происшествия

Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале

В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.
Обновлено в 08:21
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол

Стало известно, когда Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом»

Испанский наставник Хосеп Гвардиола, ныне тренирующий английский «Манчестер Сити», подпишет контракт с туринским «Ювентусом» 4 июня.
Обновлено в 07:44
Политика

Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Технологии

В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Общество

WWF сообщил об угрозе исчезновения в России шести видов животных

Обновлено в 04:44
Политика

Президент Грузии ждет от Путина первого шага

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное