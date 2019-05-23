Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с ТрампомИзвестия вчера в 22:05
Президент России Владимир Путин лучше американского лидера Дональда Трампа подготовился к первой двусторонней встрече, которая прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в Гамбурге.
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Технологии
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Финансы
Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн руб. впервые за восемь лет
В результате рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб. Как рассказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, это произошло впервые с июня 2011 года.
Обновлено в 08:09
Кино
Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»
Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Космос
Луна Нептуна Тритон создала удивительный ледяной союз
Обновлено в 01:44
Музыка
Лобода не примет участие в повторном финале «Голос. Дети»
Обновлено в 07:50
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Обновлено в 07:55
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Экономика
Минстрой назвал число работающих по эскроу-счетам банков
С 1 июля 2019 года все российские застройщики должны перейти на новые правила строительства многоэтажек.
Обновлено в 07:26
Экономика
Приватбанк подал иск к Коломойскому в американский суд
Украинский Приватбанк подал в суд на своего бывшего совладельца, бизнесмена Игоря Коломойского.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка
Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Авто
Автопилот Tesla водит хуже людей
Обычный автопилот Tesla помогает лишь вести автомобиль по выбранной полосе и поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями, новая система обещает намного больше.
Обновлено в 05:35
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Происшествия
Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале
В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.
Обновлено в 08:21
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
Стало известно, когда Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом»
Испанский наставник Хосеп Гвардиола, ныне тренирующий английский «Манчестер Сити», подпишет контракт с туринским «Ювентусом» 4 июня.
Обновлено в 07:44
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако
Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Технологии
В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»
Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Политика
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:28