Футбол
Тилеманс станет рекордным трансфером «Лестера»Евро-футбол.ру вчера в 13:38
Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс в ближайшие дни станет игроком "Лестера". Об этом сообщает сразу несколько источников, включая Sky Sports и The Telegraph.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Происшествия
Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей
Обновлено вчера в 03:39
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России в 2018 году зафиксировал новый способ мошенничества с отменой транзакции через банкомат.
Обновлено вчера в 05:25
Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Здоровье
Похудевшая после операции женщина-рекордсмен снова поправляется
Обновлено вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова была шокирована диагнозом корейского врача
Знаменитость любит дегустировать местную кухню, осматривает достопримечательности, а также решила посетить специалиста, услышав от него столь обидный диагноз.
Обновлено в 00:55
Единоборства
Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Политика
Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда
Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено вчера в 09:31
Наука
Высадка триллиона деревьев остановит глобальное потепление
Эксперты считают высадку деревьев наиболее эффективным способом противостояния глобальным изменениям климата.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве
Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.
Обновлено в 02:42
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Кончаловский не знал, что Путин подарит папе римскому его фильм «Грех»
Режиссёр Андрей Кончаловский не знал, что президент РФ Владимир Путин преподнесёт его художественный фильм "Грех" в подарок папе римскому Франциску.
Обновлено 04 июля в 13:47
Политика
Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено вчера в 01:56
Баскетбол
Матчи летней лиги НБА прервали из-за землетрясения
Проходивший в Лас-Вегасе матч летней лиги НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс» не был доигран из-за землетрясения, зафиксированного в штате Южная Каролина, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 01:32
Политика
Иран пригрозил захватить британский танкер
Тегеран будет «обязан» захватить британский нефтяной танкер, если задержанный в Гибралтаре иранский танкер не будет немедленно освобожден.
Обновлено вчера в 06:15
Общество
Минсельхоз планирует контролировать сбор ягод и грибов
Минсельхоз хочет регулировать сбор диких грибов и ягод в стране.
Обновлено 04 июля в 02:28
Армия и оружие
Украинские каратели убили в Донбассе командира разведгруппы ополченцев Евгения Новикова
Украинские каратели сообщили об убийстве в Донбассе командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса ДНР Евгения Новикова с позывным "Скиф".
Обновлено в 02:53
Футбол
Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит»
Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода.
Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты
В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung
Потенциально опасное неофициальное программное обеспечение «Обновления для Samsung» было загружено из магазина приложений для Andorid-устройств Play Store более 10 млн раз.
Обновлено в 03:07
Авто
Очень хитрая схема автомошенников – кража и поджог
Полиция и прокуратура Германии предупреждают о новой афере в автомобильном секторе, сообщает немецкая AutoBild.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31