Футбол

Тилеманс станет рекордным трансфером «Лестера»Евро-футбол.ру вчера в 13:38

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Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс в ближайшие дни станет игроком "Лестера". Об этом сообщает сразу несколько источников, включая Sky Sports и The Telegraph.
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