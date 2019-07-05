Футбол
Тилеманс станет рекордным трансфером «Лестера»Евро-футбол.ру вчера в 13:38
Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс в ближайшие дни станет игроком "Лестера". Об этом сообщает сразу несколько источников, включая Sky Sports и The Telegraph.
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Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
В Иркутской области зафиксировали снижение уровня воды в реках
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика
В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
Обновлено в 00:00
Происшествия
Установлены личности жертв ЧП с катером в Черном море
Обновлено в 00:11
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол
«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты казанского "Рубина" и "Тамбова" сыграли вничью в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счётом 0:0.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ
Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено вчера в 19:26
Технологии
5 проблем, которые не дают вашей компании стать лидером на рынке
Следующая проблема заключается в использовании уникальных метод управления персоналом.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Футбол
Двое лучших на «Динамо» — «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок
Дзюба идет за Гилерме Нынешний Суперкубок — тот случай, когда встречаются не только чемпион и обладатель Кубка страны, но еще и две лучшие команды прошлого сезона премьер-лиги — "Локомотив" занял второе место вслед за "Зенитом".
Обновлено вчера в 17:34
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Гаджеты
Изображения камерофона Nokia Daredevil появились в Сети
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Автомобиль скатился в воду на диком пляже в Якутске, двое погибли
В субботу утром примерно в 8.30 на акватории 202 микрорайона автомобиль скатился в воду.
Обновлено в 00:06
Политика
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
На Украине арестован похищенный «свидетель» по делу о крушении МН17
Трагедия в небе над Донбассом Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
Обновлено 04 июля в 23:22
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Рождение дочерей рэпер Баста считает главным достижением в жизни
Главным своим достижением музыкант считает рождение двух дочерей, с которыми проводит каждую свободную минуту.
Обновлено в 01:29
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено 04 июля в 10:31
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Французский эксперт рассказал о преимуществах «Северного потока — 2»
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 21:18