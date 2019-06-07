Футбол
Тилеманс может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 02:21
«Манчестер Юнайтед» определил свою ключевую трансферную цель, если они продадут Поля Погба этим летом. В случае ухода француза манкунианцы намерены приобрести Юри Тилеманса, сообщает Independent. 21-летний Тилеманс перебрался в «Лестер» зимой из «Монако» на правах аренды.
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СМИ: в случае ухода Погба «Манчестер Юнайтед» купит Тилеманса из «Монако»
Спорт-Экспрессвчера в 14:47
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