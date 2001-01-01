Футбол
Тилеманс может стать игроком «Манчестер Сити»Евро-футбол.ру 06:11
Хавбек "Монако" Юри Тилеманс, отыгравший вторую часть минувшего сезона в аренде за "Лестер", может перейти в топ-клуб АПЛ. Как сообщает The Sun, заинтересованность в услугах 22-летнего бельгийца проявляет "Манчестер Сити".
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