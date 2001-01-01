Футбол

Тилеманс может стать игроком «Манчестер Сити»Евро-футбол.ру 06:11

5 фото
Хавбек "Монако" Юри Тилеманс, отыгравший вторую часть минувшего сезона в аренде за "Лестер", может перейти в топ-клуб АПЛ. Как сообщает The Sun, заинтересованность в услугах 22-летнего бельгийца проявляет "Манчестер Сити".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тилеманс может стать игроком «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру06:11

«МЮ» хочет купить одноклубника Головина

Нева Спорт03:57

СМИ: Тилеманс интересен «Манчестер Сити»

Матч ТВ04:19

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Монако» о покупке Тилеманса

Советский спорт03:28

СМИ: Тилеманс интересен «Манчестер Сити»

Sportbox.RU04:19

СМИ: «Манчестер Сити» интересуется Тилемансом

Спорт-Экспресс02:26

«Манчестер Сити» ведет переговоры с агентом Тилеманса

Soccer.ruвчера в 15:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Политика

США отказались заключать торговую сделку с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать торговую сделку с КНР, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:33
Здоровье

Медработники Пензенской области устроили забастовку

Около 140 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи устроили забастовку.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Москве на Большой Очаковской улице полиция задержала протестующих против точечной застройки

Обновлено в 03:02
Космос

Канадский уфолог обнаружил на фото Луны древние сооружения

Канадский уфолог Pacitto Dominique, рассматривая спутниковые изображения NASA, обнаружил в одном из лунных кратеров объект похожий на огромную пирамиду.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео

Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Второй муж Марии Шукшиной при разводе украл у нее сына

В период развода Касаткин решил поквитаться с Шукшиной, и украл их общего сына.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Дагестане в лобовом ДТП погибли три человека

В результате ДТП пострадали шесть человек, из них трое погибли.
Обновлено в 07:08
Политика

Новый российский атомный ледокол «Урал» спустили на воду

В Санкт-Петербурге спустили на воду новый универсальный атомный ледокол "Урал", передает РИА "Новости".
Обновлено 25 мая в 08:23
Происшествия

Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом

На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Одессе подавили бунт в колонии

В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе удалось подавить бунт заключенных.
Обновлено в 07:02
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии

"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика

Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Экономика

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Игры

«Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили турнир для создателей мобильных игр

"ВКонтакте" и "Одноклассники" (ОК) запустили турнир Games Cup для разработчиков мобильных игр с призами на 1,4 млн рублей.
Обновлено в 05:04
Игры

В Uplay нашли упоминание Ubisoft Pass Premium

Обновлено в 07:40
Футбол

Прядкин: пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона РПЛ

Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда система видеопомощи арбитров (VAR) будет запущена в чемпионате России.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено в 05:39
Гаджеты

В Windows прекратили сотрудничество с Huawei

Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Гройсман прокомментировал возможность дефолта на Украине

Покидающий пост премьер-министра Украины Владимир Гройсман раскритиковал предложение объявить дефолт в стране.
Обновлено в 07:42
Политика

В партии Зеленского отказались от дефолта

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил против объявления в стране дефолта.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте

Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 06:28
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 04:34
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.
Обновлено в 04:02
Авто

УАЗ расширил опциональное оснащение УАЗ «Патриот»

Обновлено в 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юри Тилеманс
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, полузащитник клуба «Монако», выступающий на правах аренды за «Лестер Сити». Игрок национальной сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное