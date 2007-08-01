Футбол

ProstoProSportProstoProSportТиль завершил рассказ о «Зените» поражением питерцев от «Уфы»

Спартак — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
В прошлом туре подопечные Сергея Семака уступили на выезде «Уфе». На данный момент «Спартак» занимает 2-е место в таблице, набрав 14 очков. Питерский клуб, являющийся чемпионом страны, расположился на 5-й позиции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гус Тил: Знаю, что у «Зенита» богатый газовый спонсор, а в нападении – Дзюба

Советский спорт07:37

Тиль завершил рассказ о «Зените» поражением питерцев от «Уфы»

ProstoProSport07:59

Гус Тил: «На матче с „Зенитом“ будет моя мама»

Спорт-Экспресс06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:02, Вашингтон
Политика

Зеленский предложил создать мемориал примирения с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран.
RT на русском 08:22
Космос

Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС

Робот "Федор" в своем аккаунте в Twitter пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
РИА Новости 08:30
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
РИА Новости 08:18
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Газета.Ru 04:58
Общество

Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Политика

В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Политика

Трамп отменил свой визит в Польшу

Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Происшествия

В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка

Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 08:06
Армия и оружие

В России началась разработка систем РЭБ нового поколения

В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Политика

«Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей»

Lenta.ru 08:16
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
Происшествия

Полиция обливает протестующих цветной водой в Гонконге

Газета.Ru 08:53
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Здоровье

Ученые предсказали миллионы смертей из-за устойчивости к антибиотикам

Врач напомнила, что антибиотики составляют основу медицины, нельзя представить ни одну операцию без их использования, а из-за устойчивости к ним только в Великобритании может умирать несколько миллионов человек ежегодно.
РЕН ТВ вчера в 11:54
Футбол

«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»

Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости 06:07
Шоу-бизнес

Актриса из сериала «Отчаянные домохозяйки» скончалась от рака

Lenta.ru 04:33
Политика

Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Происшествия

Полиция заявила об отсутствии нарушений на гей-параде в Одессе

По данным полиции, гей-парад, в котором приняло участие около 800 человек, несколько раз пытались остановить неизвестные, среди которых присутствовали футбольные фанаты.
Известия 08:11
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей

News.ru 09:38
Автоспорт

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 31 августа — 1 сентября

Motor вчера в 20:11
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Футбол

Локомотив — Ростов 0:0 (1-й тайм)

В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России по футболу встретятся «Локомотив» и «Ростов», возглавляющие турнирную таблицу вместе с «Краснодаром», «Спартаком» и ЦСКА.
RT на русском 01:27
Футбол

Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы

Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
Нева Спорт вчера в 11:37
Происшествия

Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Известия 02:02
Наука

Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль

Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Футбол

Болельщики «Зенита» напутствовали команду перед матчем со «Спартаком»

Матч ТВ 09:37
Происшествия

Британец получил штраф за перевозку автомобиля на крыше своей машины

Газета.Ru 07:41
Экономика

Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО

Балабай и Ружечко наряду с другими сотрудниками "Нефтеперевалки" и структур "Транснефти" являются фигурантами уголовного дела о загрязнении "Дружбы", которое было возбуждено в мае.
РБК вчера в 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гус Тил
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной Нидерландов. Сыграл один матч за национальную сборную Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное