Футбол
ProstoProSportТиль завершил рассказ о «Зените» поражением питерцев от «Уфы»
В прошлом туре подопечные Сергея Семака уступили на выезде «Уфе». На данный момент «Спартак» занимает 2-е место в таблице, набрав 14 очков. Питерский клуб, являющийся чемпионом страны, расположился на 5-й позиции.
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«Зенит» будет свежее «Спартака». Чемпион сможет воспользоваться своим преимуществом
Спорт день за днем07:55
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Политика
Дуда попросил Зеленского помочь с эксгумацией жертв Волынской резни
Президент Польши Анджей Дуда лично попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского помочь провести эксгумацию жертв Волынской резни.
Московский Комсомолец 08:19
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Российская газета 06:49
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится 30 августа
Москва и Киев не проведут обмен заключенными в пятницу, 30 августа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую.
Общественное телевидение России вчера в 05:06
Политика
Посольство США ответило на сообщения о заморозке военной помощи Киеву
Ранее CNN и Politico со ссылкой на источники в администрации президента США сообщили, что Дональд Трамп намерен заблокировать передачу военной помощи Украине в размере $250 млн, которая была одобрена конгрессом в июне.
РБК 08:03
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Происшествия
В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ против протестующих
По данным издания, протестующие начали бросать в здание правительственного комплекса коктейли Молотова, в ответ полицейские применяли слезоточивый газ и водометы.
REGNUM 08:23
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Политика
Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации»
В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.
Infox.ru 29 августа в 11:33
Происшествия
При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
RT на русском 01:47
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников на групповом этапе Лиги Европы
Из второй и четвертой корзин российская команда получила двух, пожалуй, самых приятных из возможных соперников - возглавляемый Сергеем Ребровым болгарский "Лудгорец" и венгерский "Ференцварош", являющийся командой с самым низким еврорейтингом на групповой стадии Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 12:16
Культура
31 августа 1941 умерла поэтесса Марина Цветаева
Газета.Ru 08:02
Автоспорт
Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.
Autosport.com.ru 06:44
Финансы
ЦБ Аргентины ограничил право банков переводить прибыль за рубеж
Без разрешения регулятора кредитные организации не могут переводить средства за рубеж.
Коммерсантъ 03:59
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Финансы
ЦБ предоставил кредитные льготы «дочкам» санкционных компаний
ЦБ разъяснил кредитным организациям, что льготы по займам могут получать компании, которые прямо или косвенно участвуют в уставном капитале фирм, попавших под ограничения, с долей свыше 50%.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Футбол
Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»
Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Газета.Ru 06:08
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Футбол
Рыжиков: «Нервничал из-за нашего „проклятия последних минут“»
Ребята на скамейке запасных говорили, что когда судья сказал, что добавил три минуты, все испытывали нервы.
Евро-футбол.ру 06:22
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако
Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Киберспорт
Сетевой боевик Risk of Rain 2 вышел на консолях
Сиквел двухмерного рогалика Risk of Rain вышел на PC в марте, а теперь добрался до PS4, Xbox One и Switch.
Игромания.ру 06:01