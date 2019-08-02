Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»Газета.Ru 02:41

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf. Как информирует источник, 21-летний футболист не будет выступать в чемпионате Нидерландов, где его команда должна встретиться с "Фортуной".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тиль посетит матч «Спартака» с «Динамо», медобследование он пройдёт 5 августа

Чемпионат10:01

Де Бур расстроен переходом Тиля в «Спартак»

Sport.ru05:28

Тренер АЗ – о переходе Тиля в «Спартак»: «Это комплимент Гусу, потому что он очень много работал для этого долгие годы»

Бомбардир.ру06:55

Роналд Де Бур: «Надеюсь, Тил продолжит прогрессировать в „Спартаке“»

Матч ТВ06:23

«Спартак» заплатит за Тила 18 миллионов евро, игрок в субботу летит в Москву

Советский спорт05:29

«Спартак» заплатит за Гуса Тила 15 миллионов евро

Спорт-Экспресс04:45

Тренер АЗ: Тиль на пути в Россию

LiveSport.ruвчера в 10:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Происшествия

На несогласованной акции в Москве начались задержания

Обновлено в 08:20
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Ренн» и завоевал Суперкубок Франции

Обновлено в 09:30
Общество

Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга

Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Число задержанных в Москве в ходе акции «Вернем себе право на выборы» превысило 300 человек

Сама акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходит в формате прогулки по Бульварному кольцу.
Обновлено в 09:30
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий на детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Футбол

«Зенит» и «Рома» обменялись колкостями в Twitter из-за Малкома

Санкт-петербургский «Зенит» и римская «Рома» обменялись колкостями в Twitter.
Обновлено в 04:19
Футбол

«Ювентус» отклонил предложение «Арсенала» по аренде Ругани

Туринский «Ювентус» отклонил предложение лондонского «Арсенала», пытавшегося арендовать защитника сборной Италии Даниэле Ругани, сообщает Goal.com.
Обновлено в 03:41
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика

Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Обновлено в 07:01
Происшествия

90 лет назад в Московской области была запущена первая электричка

3 августа 1929 года на электрифицированном участке железной дороги Москва – Мытищи был пущен первый на территории РСФСР электропоезд.
Обновлено в 08:22
Экономика

Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах

«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено вчера в 07:48
Общество

Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В России представлен ячеистый радиопоглощающий материал РПМ-СА-N

Среди прочего ИРЗ представил новое радиопоглощающее покрытие РПМ-СА-N.
Обновлено в 09:35
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Здоровье

Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией

Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:35
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Политика

Введение второго пакета санкций США вызвало вопросы в посольстве РФ

Введение США второго пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вызывает много вопросов, так как британская сторона до сих пор не представила результаты официального расследования и улики, указывающие на причастность Москвы к инциденту.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Самолет США провел разведку у черноморского побережья России

На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии

Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:45
Футбол

«Молодежка» тульского «Арсенала» сегодня сразится с «Тамбовом»

Обновлено в 07:14
Политика

Медведев на Курилах ответил Японии: Это наша земля

Напомним, ранее в Токио выразили протест визиту Медведева на Итуруп, заявив, что это «уязвляет чувства японских граждан».
Обновлено вчера в 02:40
Футбол

ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»

Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Обновлено в 09:15
Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Среди версий пожара в центре Москвы рассматривается поджог

Среди версий пожара в нежилом здании старой постройки на Дубининской улице в Москве рассматривается поджог, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:53
Интернет

Facebook решил переименовать Instagram и WhatsApp

Компании Facebook принадлежат такие популярные сервисы, как Instagram и WhatsApp, но об этом пользователи редко вспоминают.
Обновлено в 08:51
Политика

«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Общество

Финляндия ужесточает требования для получения визы

В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено вчера в 00:23
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Обновлено в 09:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гус Тил
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник и капитан нидерландского клуба АЗ, игрок молодёжной сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное