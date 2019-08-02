Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf. Как информирует источник, 21-летний футболист не будет выступать в чемпионате Нидерландов, где его команда должна встретиться с "Фортуной".

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

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