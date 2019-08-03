Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»Газета.Ru 02:41
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf. Как информирует источник, 21-летний футболист не будет выступать в чемпионате Нидерландов, где его команда должна встретиться с "Фортуной".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Общество
Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим
Печерский районный суд Киева наложил арест на нежилой дом, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко — младшего брата киевского мэра.
Обновлено в 07:27
Политика
В центре Москвы началась несогласованная акция протеста
В 14:00 в центре Москвы началась еще одна несогласованная акция протеста за выборы оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 07:17
Космос
США создают «Скайнет» - секретный ИИ для управления во время конфликтов
По некоторым намекам можно предположить, что ИИ либо переданы, либо будут переданы в ближайшее время некоторые управляющие функции.
Обновлено 01 августа в 07:48
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК
Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 08:29
Политика
СМИ сообщили об отставке главы Офиса Зеленского
Напомним, Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана руководителем Администрации Президента Украины 21 мая, а спустя два дня на сайте лидера Незалежной появилась первая петиция за его отставку.
Обновлено 01 августа в 13:07
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как сходил в дельфинарий с детьми в Сочи
Напомним, семья Безрукова уже была в отпуске в начале июля, жена актера Анна Матисон провела с детьми время в Греции.
Обновлено в 03:29
Политика
Путин включил Богомаза в состав президиума Госсовета России
Согласно распоряжению Президента РФ Владимира Путина губернатор Брянской области Александр Богомаз вошел в состав президиума Госсовета России.
Обновлено в 03:07
Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено 01 августа в 22:51
Шоу-бизнес
Мария Порошина опубликовала «семейное» фото с Ярославом Бойко
Актриса Мария Порошина опубликовала в Instagram душевное «семейное» фото. На снимке она сидит рядом с коллегой Ярославом Бойко и детьми.
Обновлено в 05:20
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Альпинист из Румынии получил травму на Эльбрусе
Обновлено в 04:06
Политика
Большинство демократов выступают за импичмент Трампа
В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:22
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Футбол
Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной страной
Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас.
Обновлено вчера в 23:44
Интернет
Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37
Кино
Американский актер Киану Ривз сменил имидж
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России
На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Космос
Роботу «Федору» разрешили отправиться на МКС
Совет главных конструкторов разрешил запуск корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федором» на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник украинской армии
Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики пытались нанести удар по позициям республики.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram
Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59