Футбол
Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной»RT на русском 03:46
Очень запомнился рассказ директора, что 20, 30, 40 лет назад «Спартак» играл, как «Аякс» и «Барселона». Клуб стремился не просто побеждать, но и показывать красивый комбинационный футбол.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:03, Ашберн
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
Обновлено вчера в 06:26
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Политика
Филарет пожаловался на прекратившего с ним общаться Порошенко
Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко прекратил с ним общение после того, как получения «новой церковью» томоса.
Обновлено в 04:55
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 04:40
Политика
Американская организация славистов шантажирует вузы РФ – об угрозах
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Американская организация славистов выступила с заявлением по поводу арестованных и задержанных участников протестов в Москве 27 июля, среди которых были и несколько студентов российских вузов.
Обновлено в 03:35
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено в 03:16
Политика
Тим Кук убедил Трампа в опасности китайских пошлин для Apple
Глава Apple Тим Кук в разговоре с Дональдом Трампом выразил обеспокоенность негативным влиянием, которое окажут пошлины на экспортируемую из Китая в США продукцию.
Обновлено в 04:28
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В ДТП на Московской пострадали восемь человек
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, на пересечении улиц Московская и Горького произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №11, и автомобиля такси марки Datsun on-DO.
Обновлено в 04:21
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Культура
«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В освидетельствовании виновника страшной аварии на Малышева нашли множество ошибок
Обновлено в 02:41
Общество
Эксперты оценили стоимость сборов ребенка в школу
Жителям столицы собрать ребенка в школу обойдется в 3326 рублей, причем за год цена выросла на пять процентов.
Обновлено в 01:31
Интернет
Японская корпорация Rakuten запустила собственную криптовалютную биржу
19 августа японская корпорация Rakuten объявила о запуске собственной криптовалютной биржи Rakuten Wallet.
Обновлено в 03:03
Единоборства
Сотрудники ирландского паба вылили виски Макгрегора в унитаз
Скандальный поступок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора — нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина — может возыметь негативный эффект на продажу виски, производимого компанией бойца.
Обновлено вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с сербским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.
Обновлено в 04:53
Общество
Минздрав предложил предприятиям ввести физкульт-брейки для сотрудников
Министерство здравоохранения России предложило работодателям организовывать для сотрудников так называемые физкульт-брейки — перерывы для выполнения небольших комплексов упражнений прямо на рабочем месте.
Обновлено в 03:33
Наука
Ученые нашли микроб, который поможет объяснить происхождение жизни
Обновлено вчера в 09:25
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Две мониторинговые станции перестали выходить на связь после ЧП с ракетой
Две станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.
Обновлено в 02:33