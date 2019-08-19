Футбол

Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной»RT на русском 03:46

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Очень запомнился рассказ директора, что 20, 30, 40 лет назад «Спартак» играл, как «Аякс» и «Барселона». Клуб стремился не просто побеждать, но и показывать красивый комбинационный футбол.
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RT на русском03:46
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