Футбол
Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной»RT на русском 03:46
Очень запомнился рассказ директора, что 20, 30, 40 лет назад «Спартак» играл, как «Аякс» и «Барселона». Клуб стремился не просто побеждать, но и показывать красивый комбинационный футбол.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Сирийские ВВС атаковали турецкий военный конвой в провинции Идлиб, сообщило DHA.
Обновлено в 06:09
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась пробовать украинский каравай
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Здоровье
Кому нельзя есть чеснок, рассказали врачи
Обновлено вчера в 02:00
Технологии
Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ
За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" обеспечила своей продукцией 6 тысяч учреждений дошкольного образования и 25 тысяч школ по всей России и ближнему зарубежью.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Жена Мамаева стала жертвой аферистов
Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума.
Обновлено вчера в 12:39
Технологии
Вы могли это пропустить: дата запуска Bakkt и опровержение Майка Тайсона
Глава Bakkt назвала дату запуска Bitcoin-фьючерсов Платформа Bakkt от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE получила разрешение на запуск от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Обновлено в 05:22
Общество
У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублевке за полмиллиарда
Бывший глава охраны президента России Владимира Путина и действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей в закрытом посёлке «Речное» на Рублёво-Успенском шоссе, сообщил Republic.
Обновлено в 06:17
Театры
Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль
Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.
Обновлено в 05:38
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Технологии
Security Vision КИИ включен в реестр программ для ЭВМ
Security Vision КИИ – инновационный программный продукт, который предназначен для автоматизации процесса категорирования и обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры в соответствии с законодательными и нормативными требованиями.
Обновлено в 05:59
Политика
Дума в октябре вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов
Депутаты Госдумы всесторонне изучат работу агрегаторов с новостями, обсудят эту тему со СМИ и экспертами, чтобы вернуться к этой теме в октябре.
Обновлено в 05:32
Футбол
«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»
Обновлено в 06:02
Происшествия
Убитая под Ульяновском семья находилась на контроле органов соцзащиты
Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже с контроля была снята, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Улучшение позиций: какую высоту заняла армянская армия
Ранее министерство обороны Армении подтвердило факт улучшения позиций, однако не предоставило конкретных данных по поводу того, какие территории заняты, и какова их площадь.
Обновлено в 05:37
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11
Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.
Обновлено в 05:12
Культура
Умер американский комик Кип Аддотта
С Соединенных Штатах Америки умер комик Кип Аддотта. О его смерти сообщили родственники.
Обновлено в 01:27
Общество
Минобрнауки усовершенствует механизм начисления стипендий
Министерство науки и высшего образования России до 1 марта 2020 года предложит правительству усовершенствования механизма начисления стипендий студентам вузов.
Обновлено в 05:43
Хоккей
«Барыс» объявил о переходе форварда «Нью-Джерси» Тангрэди
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
В 2020 году в России повысят минимальный размер оплаты труда
С 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда в России может составить 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду
Обновлено в 03:05
Общество
В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке
Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07