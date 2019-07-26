Футбол

Тиль сообщил АЗ о желании перейти в «Спартак»LiveSport.ru 10:26

Нидерландский полузащитник Гус Тиль заявил руководству «АЗ Алкмаар» о желании перейти в «Спартак». «Я дал понять АЗ, что хотел бы сделать этот следующий шаг», — приводит слова Тиля De Telegraaf.
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