Футбол
Тиль сообщил АЗ о желании перейти в «Спартак»LiveSport.ru 10:26
Нидерландский полузащитник Гус Тиль заявил руководству «АЗ Алкмаар» о желании перейти в «Спартак». «Я дал понять АЗ, что хотел бы сделать этот следующий шаг», — приводит слова Тиля De Telegraaf.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:02, Вашингтон
Экономика
Комплекс по разведению атлантического лосося откроется на Вологодчине
Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.
Обновлено в 07:21
Космос
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования
Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).
Обновлено в 01:04
Политика
Трамп рассказал о скором введении налога на французское вино
Президент Соединенных Штатов Доналд Трамп рассказал о скором введении налога на вино из Франции.
Обновлено в 17:20
Экономика
Банк «Русь» планирует подать иск о банкротстве Utair
На прошлой неделе сообщалось, что банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к Utair на сумму 155,4 млн рублей.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа
Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.
Обновлено в 09:38
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Происшествия
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган поссорились из-за дочери
Пользователи оставили под фото множество комплиментов в адрес Полины. Не прошла мимо нового поста Виторгана и Собчак.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Политика
Трамп раскритиковал выступление Мюллера в Конгрессе США
Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который на протяжении нескольких лет расследовал вмешательство России в выборы.
Обновлено 24 июля в 14:00
Армия и оружие
Псков встречает участников международного конкурса «Десантный взвод»
Первые команды, участвующие в международном конкурсе «Десантный взвод – 2019», который пройдет в Псковской области в рамках Армейских международных игр, прибыли на место проведения соревнований.
Обновлено в 09:55
Политика
ЦИК Украины объявил итоги выборов в Раду
Согласно закону, официальные итоги выборов будут объявлены Центральной избирательной комиссией Украины до 5 августа.
Обновлено в 03:31
Политика
Трампа обеспокоили отношения Google с Китаем
Президент США Дональд Трамп увидел угрозу национальной безопасности в возможном сотрудничестве компании Google с правительством Китая.
Обновлено в 11:19
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено в 20:45
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Политика
Мадуро поблагодарил Россию, Китай, Индию и Турцию
Благодарность российским, китайским, индийским и турецким специалистам за помощь в развитии экономики выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления перед согражданами.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Технологии
Банкоматы Сбербанка будут персонализированы
Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором объявил об обновлении функционала 44 тысяч банкоматов.
Обновлено в 09:53
Экономика
Кондитеры выступили против повышения НДС на пальмовое масло
Ранее парламент принял законопроект об увеличении ставки НДС для пальмового масла с 10% до 20% Российские кондитеры заявили, что после повышения НДС на пальмовое масло им будет сложно остаться в рамках старой ценовой политики.
Обновлено в 08:59
Гаджеты
В Японии разработали футболку со встроенным кондиционером
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для обслуживания самолетов С-17 на $670 млн
Госдепартамент одобрил возможную продажу Индии оборудования и услуг для технического обслуживания военно-транспортных самолетов С-17 на сумму в $670 млн.
Обновлено в 20:36
Политика
РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ
Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Авто
Сотрудников по поиску брошенных суперкаров ищут в ОАЭ
Обновлено в 14:07
Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
Обновлено в 12:41