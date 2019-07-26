Футбол
Агент футболиста «АЗ Алкмар» оценил переход клиента в «Спартак»РБК 12:34
Нидерландский полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тил намерен перейти в московский «Спартак». Об этом порталу «Чемпионат» заявил агент полузащитника Фулько ван Куперен. Ранее Тил заявил De Telegraaf, что хотел бы перейти в «Спартак» и сообщил о своем желании руководству клуба.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:55, Вашингтон
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