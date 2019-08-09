Футбол

Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»Sportbox.RU 10:08

Новичок «Спартака» Гус Тиль провел первую тренировку в стане московской команды. Спартаковцы устроили для 21-летнего хавбека традиционный коридор.
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Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»

Sport24.ru10:23

Тиля «прогнали» через спартаковский коридор. ФОТО

Sport.ru11:29

Тиль провёл первую тренировку в «Спартаке», игроки прогнали его по коридору

Чемпионат10:40

Тил провел первую тренировку с «Спартаке» и прошел через коридор новичка

Sports.ru11:07

Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»

Sportbox.RU10:08

Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»

Матч ТВ10:08

Первая тренировка Тила в составе «Спартака». Фото

Спорт-Экспресс10:02
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
Политика

Трамп заявил о неготовности США достичь сделки с Китаем по торговле

1 августа американский лидер заявил о намерении с сентября ввести пошлину в 10% на товары из КНР.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до восьми

Число пострадавших при новых взрывах в Каменке возросло до восьми. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 11:27
Транспорт

Александр Беглов первым проедет по новым станциям Фрунзенского радиуса

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что станет первым пассажиром, который проедет по новым станциям Фрунзенского радиуса.
Обновлено в 07:33
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Общество

В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы

В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Политика

Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова

"Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия

Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации

Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.
Обновлено в 10:39
Здоровье

Врач призвал москвичей отложить свидания из-за простуды

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников призвал жителей столицы отложить свидания и встречи с друзьями в случае простуды.
Обновлено в 02:54
Общество

В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Футбол

Месси стал автором лучшего гола прошедшего сезона по версии УЕФА

Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Политика

В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке

Ранее советник главы Херсонской областной администрации Украины Богдан Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал фотографии и видео с поднятым на возвышенности украинским государственным флагом.
Обновлено в 12:25
Политика

Зеленский не захотел подписывать заявление с патриархом Варфоломеем

Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Обновлено в 05:40
Происшествия

Суды арестовали 24 человека после акции в Москве 3 августа

В Мосгорсуде сообщили, что всего за несанкционированную акцию в Москве 27 июля были арестованы 89 человек, за акцию 3 августа – 24 человека, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:40
Музыка

Новый клип Эда Ширана за несколько часов посмотрели миллион человек

Обновлено в 10:05
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Космос

Макет станции ExoMars-2020 разбился в Швеции при испытании парашюта

Обновлено в 00:26
Технологии

Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости

«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной

Данылив подчеркнула, что буря негодования в украинских социальных сетях из-за того, что российский самолет вошел в воздушное пространство Украины, является совершенно безосновательной.
Обновлено в 11:55
Политика

Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии

Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании

Мировая судья Ана Паула Виейра де Мораес из суда Сан-Паулу, занимающаяся вопросами насилия в отношении женщин, в пятницу прекратила рассмотрение иска к футболисту Неймару, обвинявшемуся в изнасиловании, сообщает АФП.
Обновлено в 10:30
Политика

Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Тайфун «Лекима» приближается к Китаю

Национальный метеорологический центр Китая выпустил предупреждение о приближении тайфуна "Лекима".
Обновлено в 06:59
Политика

Экс-директора «Рустави-2» обвинили в финансовых махинациях

Генпрокуратура Грузии обвинила бывшего гендиректора телеканала "Рустави-2" в финансовых махинациях, которые принесли ущерб в $2 млн.
Обновлено в 11:39
Общество

Росстат назвал самый популярный возраст при рождении первенца в РФ

Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России в 2018 году.
Обновлено в 00:37
Кино

Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»

Обновлено вчера в 15:28
Общество

Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд

Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
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Нидерландский футболист, полузащитник и капитан нидерландского клуба АЗ, игрок молодёжной сборной Нидерландов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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