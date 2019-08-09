Футбол

Тил провел первую тренировку со «Спартаком»Газета.Ru 13:10

В предыдущем сезоне Тил вышел на поле в составе АЗ 39 раз и забил 15 мячей. Ранее сообщалось, что Луис Адриано, перешедший этим летом из "Спартака" в "Палмейрас", поблагодарил болельщиков красно-белых за время, проведенное вместе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»

Sport24.ru10:23

Тренировка «Спартака»: коридор для Тила и веселый Шюррле. Видео

Спорт-Экспресс13:38

Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»

Sportbox.RU10:08

Тил провел первую тренировку с «Спартаке» и прошел через коридор новичка

Sports.ru11:07

Тиль провёл первую тренировку в «Спартаке», игроки прогнали его по коридору

Чемпионат10:40

Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»

Матч ТВ10:08

Тиля «прогнали» через спартаковский коридор. ФОТО

Sport.ru11:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика

Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов

Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Футбол

Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом

Защитник «Норвич Сити» Грант Хэнли стал автором первого гола в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2019/20.
Обновлено в 15:32
Гаджеты

Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Политика

МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Политика

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Политика

ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Обновлено в 10:22
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Политика

В посольстве США назвали «очень смелым шагом» звонок Зеленского Путину

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что решение украинского руководства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является смелым шагом.
Обновлено в 14:54
Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Культура

В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой

В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.
Обновлено в 08:58
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов рака

Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 11:20
Транспорт

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года. Крымский мост является самым протяженным в России.
Обновлено в 10:13
Финансы

Нестабильность продолжается: фондовый рынок США открылся в минусе

Основные индексы фондового рынка США начали торги в небольшом минусе, 9 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:08
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Общество

Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах

Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

В ДНР загорелся дом после обстрела украинских силовиков

Обновлено в 15:15
Политика

Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году

Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Обновлено в 06:40
Политика

Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»

6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:55
Общество

Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой

Обновлено в 08:11
Происшествия

В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»

Обновлено в 14:47
Происшествия

Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело

В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Обновлено в 05:40
Политика

Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе

Обновлено в 12:34
Общество

Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Общество

Росстат назвал самый популярный возраст при рождении первенца в РФ

Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России в 2018 году.
Обновлено в 00:37
Кино

В Выборге объявили победителей кинофестиваля «Окно в Европу»

Обновлено вчера в 15:35
Политика

Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян

Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гус Тил
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник и капитан нидерландского клуба АЗ, игрок молодёжной сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное