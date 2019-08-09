Футбол

Тил провел первую тренировку со «Спартаком»Газета.Ru 13:10

В предыдущем сезоне Тил вышел на поле в составе АЗ 39 раз и забил 15 мячей. Ранее сообщалось, что Луис Адриано, перешедший этим летом из "Спартака" в "Палмейрас", поблагодарил болельщиков красно-белых за время, проведенное вместе.
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Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»

Sport24.ru10:23

Тренировка «Спартака»: коридор для Тила и веселый Шюррле. Видео

Спорт-Экспресс13:38

Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»

Sportbox.RU10:08

Тил провел первую тренировку с «Спартаке» и прошел через коридор новичка

Sports.ru11:07

Тиль провёл первую тренировку в «Спартаке», игроки прогнали его по коридору

Чемпионат10:40

Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»

Матч ТВ10:08

Тиля «прогнали» через спартаковский коридор. ФОТО

Sport.ru11:29
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Для посетителей будет работать Космическая почта: желающие смогут отправить адресатам по России почтовую карточку с оттисками памятных штемпелей музея.
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Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
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Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках

Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.
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