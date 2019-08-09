Футбол
Тил провел первую тренировку со «Спартаком»Газета.Ru 13:10
В предыдущем сезоне Тил вышел на поле в составе АЗ 39 раз и забил 15 мячей. Ранее сообщалось, что Луис Адриано, перешедший этим летом из "Спартака" в "Палмейрас", поблагодарил болельщиков красно-белых за время, проведенное вместе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:17, Вашингтон
Политика
20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство
9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга
Полиция в Геленджике задержала авиадебошира, прибывшего на курорт екатеринбургским рейсом, прямо с борта его доставили в дежурную часть, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.
Обновлено в 13:11
Политика
В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке
Обновлено в 13:05
Здоровье
В 2018 году в России выполнено 220 тысяч стентирований
Вид ВМП «34/сердечно‑сосудистая хирургия», включающий в себя широкий спектр плановых операций стентирования, в 2018 году принес федеральным медцентрам более 6 млрд рублей (26,2 тысячи квот).
Обновлено в 10:44
Космос
Что смотреть в Музее космонавтики в августе-сентябре
Для посетителей будет работать Космическая почта: желающие смогут отправить адресатам по России почтовую карточку с оттисками памятных штемпелей музея.
Обновлено в 09:42
Политика
«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Обновлено в 10:10
Политика
МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве
Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Политика
Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским
Президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, если он считает Москву стратегическим партнером.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Пенсионерка сутки стояла в болоте и отпугивала медведя рыком
Пожилая женщина из Хабаровского края отправилась в лес собирать грибы, попала в трясину и сутки простояла в болоте, отпугивая бродившего возле нее бурого медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины
Обновлено в 09:32
Общество
Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки
Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал свою новую девушку в бикини
Семейная жизнь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу дала трещину год назад.
Обновлено в 04:00
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Кино
Философия Амели: почему Одри Тоту не афиширует свою жизнь
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
При отражении атак боевиков погибли 10 сирийских военных
Десять сирийских военных погибли, 21 получил ранения при обстрелах со стороны боевиков и отражении их атак в пятницу в районе идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 13:43
Общество
В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Общество
ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Обновлено в 06:11
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках
Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 11:17
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Кому показала язык принцесса Шарлотта на парусной регате
8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям принимали участие в парусной регате, в результате которой победу одержал телеведущий Беар Гриллс.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Пугачева показала фото дочери в дизайнерском купальнике
Певица опубликовала в Instagram снимок Лизы в дизайнерском купальнике.
Обновлено в 13:41
Финансы
Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги США
Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар.
Обновлено в 13:38