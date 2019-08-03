Голландский полузащитник Гус Тиль прибыл в Москву, где в понедельник подпишет контракт со "Спартаком". В субботу он увидит игру своего нового клуба против "Динамо". В понедельник Тилю предстоит пройти медицинское обследование, после которого он сможет подписать контракт с новым клубом.

Тиль подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник

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