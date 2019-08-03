Футбол
Тиль подпишет контракт со «Спартаком» в понедельникРоссийская газета 11:17
Голландский полузащитник Гус Тиль прибыл в Москву, где в понедельник подпишет контракт со "Спартаком". В субботу он увидит игру своего нового клуба против "Динамо". В понедельник Тилю предстоит пройти медицинское обследование, после которого он сможет подписать контракт с новым клубом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Происшествия
Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве
Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Автоспорт
Ферстаппен в Венгрии завоевал первый поул в Формуле-1, Квят – 13-й
На трассе "Хунгароринг" в городе Модьород завершилась квалификация 12-го этапа Формулы-1 – Гран-при Венгрии.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Представители Военно-морских сил Финляндии выразили сожаление из-за ошибочного вхождения корабля Hämeenmaa в территориальные воды России.
Обновлено в 08:55
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
Стала известна зарплата президента Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность в мае, получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, — около тысячи долларов.
Обновлено в 00:15
Футбол
Проданы все билеты на матч «Зенита» и «Краснодара»
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Первая леди Франции Брижит Макрон решилась на омолаживающую операцию
Операция продлилась три часа, и женщина в тот же день отбыла домой. Из этого можно сделать вывод, что все прошло отлично и без осложнений.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский предложил отменить визы с рядом стран
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим с некоторыми странами.
Обновлено в 08:03
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено вчера в 15:23
Кино
Кейт Бланшетт и Брэдли Купер сыграют в новом фильме Гильермо дель Торо
Кейт Бланшетт ведет переговоры о съемках в главной женской роли в новом фильме Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров".
Обновлено в 04:49
Происшествия
На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв
На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 09:35
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Игры
В Control не будет «Новой игры +» из-за малого размера команды, а фоторежим добавят после запуска
В разговоре с журналистами IGN директор по связям с общественностью в Remedy Томас Пуха (Thomas Puha) коснулся этих тем, заявив, что режим «Новая игра +» для Control не обсуждается, учитывая ограниченные ресурсы команды.
Обновлено в 03:10
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную Раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Локомотив» вырвал победу у «Крыльев Советов» в добавленное время
Московский "Локомотив" в гостях победил самарские "Крылья Советов" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 11:29
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
Обновлено в 08:20
Экономика
Айсен Николаев рассказал о реализации в Якутии Плана социального развития центров экономического роста
Напомним, средства единой субсидии выделяются на 2019-2021 годы на реализацию планов социального развития центров экономического роста, при чём треть выделяемых средств – свыше 5 млрд рублей – направляется в Якутию.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Наука
В лаборатории создали искусственное Солнце
Специалисты в лабораторных условиях создали копию Солнца, чтобы лучше узнать о строении настоящей звезды.
Обновлено 01 августа в 08:18
Происшествия
Жителей канадской деревни эвакуировали из-за ЧП с поездом с химикатами
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Рядом с Крымом пролетел самолет-разведчик США
Американский самолет провел разведку у российских границ Черноморского побережья.
Обновлено в 10:56
Музыка
Тринадцать концертов пройдут на московском ВДНХ в честь юбилея выставки
В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет. На территории выставки в честь юбилея с 1 по 4 августа пройдет более 100 праздничных мероприятий.
Обновлено в 01:11