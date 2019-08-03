Футбол

Тиль подпишет контракт со «Спартаком» в понедельникРоссийская газета 11:17

Голландский полузащитник Гус Тиль прибыл в Москву, где в понедельник подпишет контракт со "Спартаком". В субботу он увидит игру своего нового клуба против "Динамо". В понедельник Тилю предстоит пройти медицинское обследование, после которого он сможет подписать контракт с новым клубом.
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Тил посетит дерби с «Динамо», медосмотр и контракт – в понедельник

Sports.ru10:48

Voetbal International: Тиль посетит матч «Спартак» – «Динамо». В понедельник игрок пройдет медосмотр

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СМИ: Тил будет присутствовать на матче «Спартака» с «Динамо»

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СМИ: Тил будет присутствовать на матче «Спартака» с «Динамо»

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Гус Тил прилетел в Москву

Спорт-Экспресс10:10

«Спартак» заплатит за Тила 18 миллионов евро, игрок в субботу летит в Москву

Советский спорт05:29
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